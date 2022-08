Michelle Hunziker: doccia fredda per lei, non ci voleva

Dopo grande attesa per il suo ritorno in tv, arriva una doccia fredda per la bella Michelle Hunziker. Ecco che cosa succede

Michelle Hunziker è una delle artiste e presentatrici più popolari e amate all’interno del mondo dello spettacolo italiano. I telespettatori, infatti, sono da sempre innamorati della splendida conduttrice e showgirl italo-svizzera che ha conquistato il cuore degli italiani grazie alla sua bellezza, simpatia e bravura.

Abilissima nel condurre, simpatica, solare e sempre sorridente, Michelle Hunziker è una sicurezza quando si tratta di doverle affidare un prodotto televisivo. Tuttavia, dopo la grande attesa per il suo ricercatissimo ritorno in tv, arriva una doccia fredda per la bella Michelle Hunziker. Ecco che cosa succede.

Doccia fredda per Michelle Hunziker. Ecco cosa sta succedendo

Non ci sono buone notizie per la presentatrice italo-svizzera. Dopo la spasmodica attesa per il suo ritorno in tv, infatti, è arrivata una bella doccia fredda per Michelle Hunziker. La conduttrice era riapparsa in tv con le repliche di Michelle Impossibile, suo personalissimo programma televisivo.

Tuttavia, nelle scorse ore è arrivata la notizia dello slittamento del suo show. Inizialmente, la partenza del programma Mediaset era stata prevista per il prossimo autunno. Poi è arrivata la notizia, diffusa dall’informatissimo TvBlog, dello slittamento al prossimo anno. Sarà quindi il 2023 l’anno del ritorno in tv di Michelle Hunziker.

L’annuncio deve aver confuso molto la splendida presentatrice, che era ben convinta di poter iniziare già tra pochi mesi, tuttavia la decisione di spostare la diretta all’anno prossimo. Per ora non ci sono stati annunci ufficiali che spieghino la decisione presa dall’azienda, ma si attendono informazioni e indiscrezioni specifiche che possano gettare un po’ di chiarezza sulla faccenda. in molti, infatti, sono rimasti sconvolti dalla decisione di Mediaset e si attendono dunque spiegazioni.

Secondo alcune indiscrezioni (tuttavia non confermate) al centro della scelta ci sarebbero situazioni economiche, che rifletterebbero le numerose difficoltà del mondo dello spettacolo odierno. Ma un’altra motivazione potrebbe essere la semplice tematica organizzativa, che avrebbe visto decidere i vertici Mediaset per una data migliore.

Dunque, per ora non si conosce la data o il periodo in cui Michelle Impossibile tornerà in tv e si attendono delucidazioni in merito per conoscere, almeno, il momento in cui sarà possibile vedere il sorriso della bella Michelle in tv.