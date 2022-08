Marito: ecco com’è in base al suo segno!

Ti piacerebbe scoprire com’è il tuo marito ideale? Cosa stai aspettando, vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche in base al segno zodiacale.

Sempre più persone si affidano all’oroscopo per scoprire come potrebbe andare la propria giornata. In pochi però sanno, che le stelle sono anche in grado di rivelarci dei dettagli sulla nostra personalità di cui non eravamo ancora a conoscenza.

Per questo motivo oggi vi sveleremo come capire se la persona che avete accanto è quella giusta oppure no. Come? In base al segno zodiacale di appartenenza del vostro uomo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Hai accanto il marito perfetto? Scoprilo in base al suo segno zodiacale

Se vuoi scoprire se hai accanto la persona giusta non ti resta che andare a leggere il suo profilo corrispondente.

Ariete : si tratta di un segno piuttosto severo, certe volte tende ad essere più che aggressivo. Al suo fianco dovrebbe avere una donna che sappia calmarlo.

Toro : È un segno piuttosto pacifico, non ama discutere e litigare. Per questo ha bisogno di una persona uguale a lui.

Gemelli : È un segno molto curioso e leggero. Di solito ama il gioco e l'arte della seduzione, motivo per cui al suo fianco ci vuole un uomo che sappia stare al suo gioco e che non gli dia noie, sotto questo punto di vista.

Cancro : Il cancro è molto aperto e ha bisogno però di avere al proprio fianco delle persone che la pensino come lui, altrimenti è come se andasse in pappa. Al suo fianco cerca un marito che sia proprio così.

Leone : È noto per la sua totale necessità di essere al centro delle attenzioni degli altri, ecco perché desidera un uomo che abbia occhi solo per la sua bellezza e per la sua grande personalità. Se questo non c'è, allora, forse non ha l'uomo ideale al suo fianco.

Vergine : Non ama fare effusioni in pubblico è una persona molto riservata. Al suo fianco vorrebbe una donna forte e con molte ambizioni.

si innamora non bada più a questi piccoli dettagli, e ama molto il contatto fisico con il suo uomo.

Bilancia : Le persone nate sotto il segno della Bilancia sono molto amichevoli e gentili. Al proprio fianco vorrebbero un uomo che fosse galante almeno la metà di quanto lo sono loro.

Scorpione: questo segno è sicuramente una persona molto aperta. Ma non solo ha anche una grande ambiziosone. Al suo fianco vorrebbe una donna semplice, ma che sappia quel che vuole dalla vita.

Sagittario : È un grande ottimista, allegro, forte, deciso e sicuro di sé. Si tratta di un segno molto particolare e che riesce sempre a dire la sua, in ogni situazione e in ogni contesto. Ama i confronti franchi e aperti, e al suo fianco vorrebbe un uomo così.

Capricorno : Il marito del capricorno deve essere ambizioso. Senza il suo lavoro non andarebbe da nessuna parte. Ma allo stesso tempo sa dedicare il giusto tempo al partner.

Acquario : si tratta di un uomo spensierato e che vuole godersi la libertà. Se c'è una cosa a cui l'acquario non rinuncia mai è proprio la voglia di vivere in modo sereno.

Pesci: l'uomo dei pesci è forte e dinamico, accanto a sé vuole qualcuno che sappia apprezarlo.

Voi cosa ne pensate?