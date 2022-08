Alba Parietti, la foto in costume è un sogno per pochi: la showgirl, attrice e conduttrice di Torino incanta tutti con la sua bellezza.

Passano gli anni, ma la Parietti resta sempre la Parietti; e così, alla bellezza di 61 anni compiuti lo scorso luglio, la showgirl, attrice e conduttrice piemontese incanta ancora tutti quanti.

Il fascino di Alba è ormai ben noto al pubblico da decenni, ma vederla in costume ci sorprende ancora; mentre si gode le vacanze estive, la Parietti si mostra bellissima ed è davvero un sogno per pochi, eccola.

Alba Parietti, la foto in costume è un sogno per pochi: stupenda in vacanza

Anche la Parietti, come tantissimi altri vip, ha deciso di prendersi dei momenti di relax in Spagna, nello specifico a Ibiza; sull’isola Alba è davvero di casa (nel vero senso della parola) e dunque la scelta non sorprendere.

A sorprendere, di certo, è il fisico che la conduttrice sfoggia in costume; la sua bellezza è cosa ormai ben nota a tutti quanti, ma una forma del genere alla sua età è sicuramente invidiabile.

Come vediamo in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, la Parietti si è fatta immortalare nella sua dimora a Ibiza, in una calda mattinata; la showgirl è seduta su una sedia, mentre indossa un costume intero e poggia le lunghe gambe sul tavolino.

Con un gran sorriso, la Parietti appare più bella che mai mentre il costume intero esalta la sua silhouette invidiabile; in primo piano, poi, le lunghe e toniche gambe da sogno dell’attrice.

“La pigrizia della mattina” scrive lei nella didascalia, con tanto di occhiolino sotto forma di emoticon e cuore rosso; nella foto è davvero un sogno per pochi, tanto che è stata subito riempita di like e di commenti.

“Beato colui che si gode tanta bellezza ❤️❤️❤️” scrive un fan nei commenti per esaltare la showgirl, mentre un altra scrive in maniera scherzosa: “tu hai le gambe lunghe quanto la mia statura mi sa, non è giusto😂”. Ancora una volta, la Parietti conquista (e fa impazzire per la sensualità, leggendo gli altri commenti) tutti quanti.