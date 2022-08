Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi con la nostra soap opera del cuore che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 4 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Terra Amara, ovvero il programma iniziato in piena estate ma che sta catturando tutto il pubblico a casa, anche dopo il cambio di orario.

Come sappiamo è una bellissima, ma nello stesso modo, molto complicata, storia d’amore tra due ragazzi che vengono divisi per mille motivi, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo insieme cosa succederà.

Terra amara anticipazioni: Yilmaz vuole vendetta

Iniziamo dicendo che Veli è arrivato nuovamente alla grande tenuta e sembra non farsi assolutamente problemi di nulla, minacciando direttamente la bella Zuleyha, minacciandola che deve consegnare tutto l’oro ed i gioielli che ha altrimenti, il fratellastro confesserà tutto a Demir.

In questo modo verrebbe smascherata e perderebbe tutto quello che ha, ma Hunkar non vuole rimanere senza far nulla, e decide di avvisare il figlio che qualcosa sta succedendo nella sua casa.

Ecco che lo Yaman caccia in malo modo Veli e lo mette in guardia, è molto meglio per lui se va via e non si fa più vedere in giro, conviene che dia ascolto al consiglio che gli è stato dato!

per quanto riguarda Yilmaz, finalmente la febbre sta iniziando a scendere e non delira più, sta anche iniziando ad aprire gli occhi, quando si sveglia, finalmente, l’Akkaya capisce dove si trova, ovvero a casa di Fekeli, che gli ha nuovamente salvato la vita, portandolo via dalle fiamme dell’incendio che il marito di Zuleyha aveva appiccato.

Quando, però riprende conoscenza, vede sul giornale la fotografia della sua adorata amata con tutta la famiglia di Yaman e questo lo fa scattare in piedi prendendo la pistola tra le sue mani.

Il giovane sta andando alla villa in modo velocissimo e molto arrabbiato, ma poco prima si imbatte in Nazire, che lo mette al corrente sul fatto dell’incendio, ovvero che è stato proprio Demir.

Ecco che il suo odio continua a crescere e deve trovare il modo per farla pagare a Demir, ma proprio in quel momento vede da lontano Altun con un piccolo in braccio e resta completamente senza parole.

L’uomo, infatti sapeva che la sua fidanzata si era sposata ma non sapeva nulla che fosse diventata madre, ecco che senza parole sembra immobilizzarsi e non dire assolutamente nulla.

Al momento non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 per scoprire la sua reazione e cosa farà la bella fidanzata.