Taylor Mega, i fan impazziti: non ha nulla che la copre e riesce a far passare in secondo piano la location, eccola.

Influencer, imprenditrice e modella classe ’93, Taylor Mega (all’anagrafe Elisa Todesco) è stata sin da adolescente attivissima sui social, riuscendo a costruirsi una carriera davvero brillantissima.

Originaria del Friuli, è riuscita a farsi strada e a diventare popolarissima, partecipando anche a vari programmi televisivi come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Seguitissima sui social, i fan impazziscono sempre davanti alla sua bellezza: in bikini fa sfigurare anche una location da sogno, eccola.

Taylor Mega, fan impazziti: non ha nulla che la copre e i faraglioni…

Non poteva di certo mancare Taylor Mega (soprannome che l’accompagna sin da piccola) alla “parata” di vip di questa estate; quando c’è da farsi notare per bellezza e sensualità, l’influencer e modella è sempre tra i primi nomi che viene in mente.

Mentre si gode le vacanze, la Mega non manca di pubblicare costantemente contenuti sul suo profilo Instagram; di recente, l’abbiamo vista direttamente immortalata davanti ai faraglioni di Capri, anche se la location (splendida e sicuramente suggestiva) passa totalmente in secondo piano.

Come si vede dalla foto infatti, la Mega si trova seduta su un piccolo pontile di legno, mentre dà le spalle all’obiettivo e, girata col viso, si tiene i capelli biondissimi raccolti sopra la testa.

Il bikini rosso si adatta perfettamente al corpo scolpito della modella e mette in risalto il suo florido décollété, quasi pronto a fuoriuscire, e soprattutto il suo lato B marmoreo; “Belli i faraglioni vero? 😍” scrive l’influencer nella didascalia, quasi a voler già nascondere un doppio senso a cui sicuramente tutti i fan hanno pensato subito.

Cascata di like al post, con alcune colleghe che hanno voluto complimentarsi con la Mega; “Bonaaa” scrive Chiara Nasti, mentre Chiara Carcano riprende la didascalia ed esclama: “Che faraglione”. Tra gli altri commenti, in migliaia quelli dei fan, tutti pronti a enfatizzare la bellezza della modella e che, improvvisamente, si “ricordano” che nello scatto sono presenti anche i faraglioni…come al solto, la Mega incanta.