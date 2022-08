La riconosci? Impossibile, oggi è molto diversa, prova

La riconosci? Impossibile, oggi la bambina in foto è molto diversa: prova a indovinare e a capire chi è quest’amatissima vip.

Anche i vip sono stati bambini e, quelli che oggi vediamo come attori, cantanti, conduttori e via dicendo di successo, hanno avuto un’infanzia dove probabilmente sognavano la vita che ora hanno.

Guardate bene la bambina in foto: la riconoscete? Di certo oggi è completamente diversa, tanto da essere oltre che celebre anche un’icona di sensualità, ma forse quegli occhi potrebbero dirvi qualcosa…

La riconosci? Quasi impossibile, oggi la bambina in foto è molto diversa

Nella foto, vediamo una bambina dai capelli nerissimi, con un sorriso accennato e dei profondi occhi azzurri; il viso è vispo e la bambina sembra essere solare e caparbia.

Avete capito di chi si tratta? Queste qualità le ha poi coltivate nel tempo e non le ha di certo perso nemmeno quando è giunta alla ribalta prima come ricca ereditiera, poi come personaggio televisivo e infine come cantante.

Ma certo: la bambina nella foto è Elettra Lamborghini! A pubblicare lo scatto, direttamente da una cornice in casa, è stata la stessa cantante sul suo profilo Instagram, accompagnata dalla consueta didascalia “io qualche anno fa”, scritta in inglese.

Di strada quella bambina ne ha fatta ed Elettra, col suo talento, la sua simpatia e la sua bellezza, è riuscita a conquistare davvero tutti i tipi di fan, uomini e donne, grandi e piccini.

Oltre ad essere apprezzata per la sua presenza scenica sul palco, la Lamborghini è diventata una vera e propria icona di sensualità, ma non solo; la sua simpatia e la sua umanità, spesso mostrata sui social, l’hanno resa ancora più popolare, tanto da arrivare a diventare addirittura protagonista di un fumetto.

Di recente, si è poi anche sperimentata come conduttrice timonando la finale di Miss Italia per la piattaforma Hellbiz; di certo, già prestissimo, avremo modo di rivederla in tv, mentre intanto lei si gode l’estate e spopola col nuovo singolo Caramello, realizzato insieme a Lola Índigo e Rocco Hunt