Ilary Blasi: la decisione shock dopo la fine con Totti

Dopo l’annuncio della separazione dall’ex calciatore e capitano della Roma, Ilary Blasi prende una decisione shock

Negli ultimi mesi, dopo aver fatto scalpore e colto molti di sorpresa, l’annuncio dell’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è uno dei temi più discussi in assoluto. Tra falsi colpi di scena e anticipazioni e vere dichiarazioni, la situazione è ancora molto complessa e c’è chi sta cercando di fare chiarezza.

Dopo la separazione tra i due, infatti, si sono susseguite molteplici voci (spesso non confermate o addirittura smentite dai due protagonisti) che non hanno fatto altro che rendere ancora più complessa la lettura dei fatti. Ma dopo l’annuncio della separazione dall’ex calciatore e capitano delle Roma, Ilary Blasi prende una decisione shock. Ecco che cosa farà.

Decisione shock di Ilary Blasi: ecco cosa farà

Spesso il gossip va oltre il semplice pettegolezzo o la normale lettura dei fatti. Nella faccenda della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, un po’ tutti hanno voluto dire la loro, spesso sbagliando. Inoltre, negli ultimi giorni Dagospia.it aveva annunciato che la Blasi sarebbe pronta a parlare di ciò che è successo in tv, notizia subito smentita.

Secondo thepipol_gossip, infatti, la Blasi non sarà in tv per parlare di ciò che è realmente successo. Dagospia aveva infatti annunciato che la bellissima showgirl sarebbe stata ospite da Francesca Fagnani o Silvia Toffanin, ma subito è arrivata la secca smentita.

Continuano, infatti, le rivelazioni a metà (o spesso del tutto inventate) riguardo la coppia che nella maggior parte dei casi non trovano conferma.

Se in moltissimi, infatti, aspettano o sono pronti a scommettere su una sicura rivelazione da parte di uno dei due direttamente in tv, davanti a milioni di telespettatori, la realtà dice che entrambi hanno scelto il silenzio e non intendono parlare in pubblico di ciò che è successo.

Non solo, sempre secondo thepipol_gossip, Ilary Blasi avrebbe preso una decisione shock sul suo futuro che ha lasciato in molti senza parole. A quanto pare, infatti, la modella e presentatrice non sarà affatto ospite di alcuna trasmissione di gossip e, inoltre, sarà lontana dalla tv per circa un anno, molto probabilmente fino all’inizio della nuova stagione de l’Isola dei Famosi.