Diletta Leotta, non uno ma due spacchi vertiginosi! La conduttrice sportiva torna al centro della scena mostrando tutta la sua bellezza.

Diletta Leotta è ormai da anni la conduttrice sportiva di punta, sicuramente tra le vip più seguite; col suo talento e la sua bellezza, è riuscita a conquistare tutti gli spettatori, che la riempiono continuamente d’affetto.

In quest’estate, non potevano dunque di certo mancare alcuni scatti della Leotta, capace di sfoggiare una sensualità oltre ogni limite; eccola col vestito elegante, i due scatti sono vertiginosi.

Diletta Leotta, non uno ma due spacchi vertiginosi: è stupenda, eccola

In attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva, anche la Leotta si sta godendo le vacanze estive, condividendo spessissimo le sue attività coi tantissimi follower che la seguono.

Come si vede dal nuovo post infatti, la conduttrice si è mostrata direttamente da Capri, dove ha passato una serata di gala dedicata all’Unicef; elegante e bellissima, la Leotta non è passata di certo inosservata.

La foto immortala la conduttrice nella suggestiva location, con addosso un elegantissimo vestito che mette in evidenza la sua silhouette da sogno; alta 175 cm, la conduttrice appare ancora più slanciata coi tacchi alti, mentre i capelli biondi e mossi le cadono sulle spalle.

In primo piano le lunghe e toniche gambe, lasciate parzialmente scoperte dallo spacco; si erge anche il prosperoso décollété della conduttrice, anche grazie alla profonda scollatura. Uno spettacolo da urlo, con Diletta che nella serata appare come in un sogno.

“What a night” scrive lei nella didascalia del post, mentre i tantissimi fan, mettendo like, avranno sicuramente esclamato lo stesso per la bellezza della conduttrice. Tantissimi gli apprezzamenti nei commenti, anche di altre vip come Noemi ed Elodie, che commentano rispettivamente con un cuore e delle emoticon a con gli occhi a cuoricino.

Tanti altri fan sottolineano la bellezza delle conduttrice, il suo corpo da sogno e le sue lunghe gambe slanciate; anche in questa estate, Diletta è sempre tra le più amate.