Agosto al top per amore e fortuna, ma solamente per questi segni: ecco le indicazioni dalle stelle per l’oroscopo.

Il mese di agosto viene visto da molti come il “cuore” dell’estate, quel periodo in cui sognare sotto il sole e stare col naso all’insù per fissare le stelle; ecco quindi che in molti vogliono sapere cosa indica l’oroscopo per il loro segno.

Per quanto riguarda l’amore e la fortuna, due campi che interessano sempre, pare che agosto sarà davvero un mese top per questi segni; quali saranno? Continua a leggere per scoprire le suggestioni dalle stelle, ci sarà anche il tuo segno?

Agosto potrebbe riservare delle graditissime sorprese, ma solamente per alcuni segni; a quanto pare, le stelle sorrideranno a loro nelle prossime settimane. Quali sono i segni? A riportare l’oroscopo, il sito Proiezioni di Borsa.

Vergine

Queste vacanze potrebbero rappresentare un punto di svolta per i nati sotto il segno della vergine; che sia in viaggio oppure nella vostra città natale, potrebbe essere il momento giusto per trovare l’amore.

Bilancia

Arriva finalmente il tanto desiderato riposo per i nati sotto il segno della Bilancia; sembra essere arrivato davvero il momento giusto per scaricare tutta la tensione accumulata nell’ultimo periodo.

Qualcuno dovrà comunque affrontare dei problemi che si trascina da tempo, in qualsiasi ambito ma intorno alla metà del mese ci potrebbe davvero essere l’occasione per fare particolari incontri e, magari, anche avere un colpo di fulmine.

Pesci

I Pesci potrebbero trascorrere delle vacanze davvero memorabili, anche avendo l’occasione di riflettere sulla propria vita. I giorni di riposo possono aiutare infatti per rilanciare in ogni ambito a partire da settembre; le settimane di agosto potrebbero dare davvero una spinta in più.

Grande spazio anche per i sentimenti, con le coppie che potrebbero magari superare un momento difficile, mentre chi è single potrà sfruttare il periodo per vivere una grande storia d’amore.