Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per la giornata di oggi della nostra amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 3 agosto, possiamo vedere un nuovo appuntamento con Terra amara, ovvero il programma iniziato con l’estate ma che ha fatto innamorare un numero incredibile di persone.

Sono, infatti, ogni giorno, sempre di più i telespettatori che seguono la soap con grande attenzione e quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere ma scopriamo che cosa ci attendere per questa giornata.

Terra amara anticipazioni: Hunkar ha deciso tutto

Iniziamo dicendo che Demir ha ordinato a Gaffur ti trovare, assolutamente, il corpo di Yilmaz che lui stesso ha colpito con un colpo esploso dalla sua pistola, ma il servitore dell’uomo non è riuscito nella richiesta.

Come mai? Il motivo è molto semplice, si l’uomo è caduto nell’acqua ma l’Akkaya è assolutamente vivo, non morto come si pensa! Ma come ha fatto? E’ stato soccorso da Nazire che, insieme a Gulten e Sebahattin se ne stanno prendendo assolutamente cura.

Demir, quindi, decide di prendere una decisione assolutamente folle, ovvero dopo aver capito che il suo nemico in amore è vivo, sparge la voce che appiccherà il fuoco a tutte le capanne che si rifiuteranno di consegnargli in suo nemico.

Cengaver, che non riconosce più i suo amico di sempre, lo implora di ripensare a quello che è detto, la Yaman è assolutamente deciso, ecco che c’è un incendio e l’uomo confessa ad Hunkar che è tutta colpa sua, la donna è completamente senza parole e sotto shock.

Anche se nel villaggio, si sa quasi per certo che Demir è la persona che ha appiccato il fuoco, Hunkar cerca il modo di nascondere a Zuleyha che è tutta colpa sua per l’accaduto, anche se è molto difficile.

Nel mentre, però, Gaffur, confessa a Saniye, che se trova le tracce dell’Akkaya e lo consegna a lui, sia vivo, ma anche morto, riceverà in cambio una somma di denaro assolutamente cospicua.

Ma il bel meccanico, ha dalla sua parte un punto a suo favore, stiamo parlando di Fekeli, che lo tratta proprio come se fosse il figlio e continua a salvarlo da tutto quello che gli capita nella vita.

Ci riuscirà a anche questa volta? In caso come? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5, nel nuovo orario iniziato questa settimana!