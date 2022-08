Vediamo insieme che cosa ci attende per il nuovo appuntamento con la soap opera che arriva dalla Spagna e ha fatto innamorare il mondo.

Anche oggi, 3 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, che iniziata in sordina sta aumentando in modo esponenziale il numero delle persone che la segue.

La sua trama è molto avvincente, perchè piena di sotterfugi e di cose nascoste che ci permettono di seguire sempre con la massima attenzione quello che succede e di cercare di capire come si evolveranno le varie vicende.

Sei Sorelle anticipazioni: Diana accetta la proposta

Iniziamo dicendo che Salvador ha infranto il cuore di Elisa, ma assolutamente per un motivo giusto, ovvero un amore che non poteva nascere, e dopo vari tentativo che sono andati in vano facendosi vedere con un’altra donna, sembra abbia funzionato.

Il piano del direttore dell’azienda tessile sembra funzionare, ed Elisa, piano piano sta iniziando a prendere da lui le distanze, in questo modo, l’uomo può finalmente chiedere a Diana di uscire con lui.

La giovane accetterò la proposta ed andranno insieme all’Ambigù, proprio mentre c’è l’esibizione della Bella Margherita, ma la ragazza si pentirà della sua scelta ed anche per Francisca non sarà facile.

Diana, infatti, capisce che l’artista con la maschera è la sorella, e che ha nascosto alle altre di aver iniziato a lavorare in un locale notturno, cosa succederà adesso? Lo dirà anche alle altre?

Per quanto riguarda, Carolina, sta cercando di sedurre German e di rimanere, veramente, in dolce attesa, in questo modo potrebbe evitare tutti i problemi e gli inganni che dovrebbe dire.

Ma il marito, non è assolutamente interessato ad aprire il suo cuore alla donna e nemmeno a portare in salvo il matrimonio, si assume solamente i doveri come padre, perchè lui è innamorato di Adela, e non l’ha assolutamente dimenticata.

La donna, poi, torna ad essere motivo di un’accesa discussione tra moglie e marito e Carolina continuata ad odiare sempre di più una delle sorelle Silva, e questo non sembra assolutamente una buona cosa.

Arriviamo, adesso a Celia, che ha preso una decisione shock, ovvero vuole entrare in convento per allontanare le voci su di un possibile scandalo che la possono riguardare, decide, quindi di raccontare le sue intenzioni all’amica Petra.

Elisa, nel mentre, delusa dal comportamento di Salvador, decide di tornare da Carlitos e chiedere un lavoro per loro due, ma il ragazzo ha chiesto da poco scusa a Sofia e vorrebbe tornare con lei.

Cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere e vedere meglio insieme l’evoluzione delle varie situazioni che ci sono, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.