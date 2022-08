Rossella Brescia: il suo lavoro dopo la danza

Rossella Brescia, dopo aver anche insegnato danza nella scuola di Amici, ha cambiato lavoro. Cosa fa ora la ballerina?

Rossella Brescia nasce il 20 agosto del 1971 a Martina Franca. Muove i suoi primi passi in tv grazie ad uno dei conduttori per eccellenza della tv italiana, Pippo Baudo, nel programma Tutti a Casa.

Il vero successo lo raggiunge però diventando prima ballerina a Buona Domenica nel 1997. E ricoprirà il ruolo per i successivi 3 anni.

Nel 2000, però, Maria De Filippi la vuole come insegnate di danza nel famoso talent Amici, che in quel periodo si chiama in un altro modo, ovvero Saranno Famosi.

Rossella Brescia non si ferma qui: dopo aver posato per un calendario senza veli della rivista Max, ha condotto anche il programma comico Colorado.

Rossella Brescia: ecco cosa fa oggi

In questo periodo, la ballerina ha lavora vicino a grandi personaggi dello spettacolo, come Diego Abatantuono, Nino Frassica e Beppe Braida.

Non è solo ballerina e presentatrice, la Brescia si è fatta notare anche come attrice per aver recitato in un episodio di Don Matteo 4.

Solo in questo ultimo periodo si è avvicinata di più in questo mondo: la ballerina ha preso parte a diversi show, come Il Santone, Giustizia Per Tutti, Mooney Show e Trova l’Amore Live.

Della sua vita privata sappiamo che nel 2000 si è stata sposata con il regista Roberto Cenci, dal quale poi si è separata nel 2008.

Dopo qualche anno, la ballerina si è legata sentimentalmente con un coreografo molto conosciuto, Luciano Cannito.

Negli ultimi tempi, la ballerina ha ridotto di molto la sua partecipazione nel mondo dello spettacolo. Infatti, Rossella Brescia è entrata a far parte della famiglia radiofonica di RDS nella trasmissione “Tutti Pazzi per RDS”.

Inoltre, la sua passione per il ballo l’ha portata ad aprire una scuola di danza a Martina Franca, sua città natale.

Rossella Brescia è anche molto attiva sui vari social, dove posta molte foto della sua vita quotidiana privata e professionale.

Nonostante la presentatrice radiofonica abbia deciso di dare un taglio al mondo della televisione, continua ancora oggi ad esibirsi sul palco del teatro. Ed è proprio qui, che Rossella Brescia ha conosciuto il suo attuale compagno.