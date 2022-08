Ken umano lo ricordate? Eccolo oggi, completamente diverso

Ken umano, lo ricordate in televisione ospite ai vari programmi? Eccolo oggi, pare sia davvero completamente diverso.

Sono diversi i personaggi che, per via delle loro operazioni di chirurgia estetica, hanno attirato l’attenzione in tv; non soltanto Francesca Cipriani, già nota al pubblico, ma anche ad esempio il così soprannominato “Ken umano”.

A differenza della showgirl abruzzese, nota per il suo prosperoso décollété, il Ken umano si è fatto diversi interventi chirurgici per assomigliare in tutto e per tutto al noto personaggio Mattel, storico fidanzato di Barbie. Ma vi ricordate com’era l’uomo in questione? Eccolo oggi, a quanto pare è completamente diverso.

Ken umano, lo ricordate in televisione ospite ai vari programmi? Eccolo oggi

Al secolo Rodrigo Alves ma conosciuto da tutti appunto come il “Ken umano”, il brasiliano si è fatto conoscere anche dal pubblico italiano per una serie di apparizione ai programmi di Barbara D’Urso, dove aveva appunto sfoggiato la sua somiglianza con Ken.

Al giorno d’oggi però, pare che Rodrigo abbia completamente cambiato modo di essere, e non soltanto nell’aspetto; come sottolinea Gossip e TV, è oggi infatti Jessica Alves ed ha quasi finito il percorso di transizione.

A questo punto, Jessica è ormai diventata quasi a tutti gli effetti una Barbie umana; i tempi di Ken sembrano essere finiti e, come rivelato in una recente intervista a This Morning, Jessica si sente quasi completamente soddisfatta del suo percorso.

L’unica parte del corpo su cui vorrebbe ancora intervenire è il naso, ma i medici pare le abbiano fortemente sconsigliato di sottoporsi ad altri interventi chirurgici, considerato come ne abbia fatti circa 90 e ci sarebbe dunque un grande rischio per la sua salute.

Insomma, pare dunque che il naso di Jessica dovrà rimanere così, ma il risultato pare comunque essere stato apprezzato; la Alves, ormai nuova “Barbie umana”, è seguitissima su Instagram da più di sei milioni di follower e pubblica spesso scatti che la mostrano con outfit eleganti o in bikini.