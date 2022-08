Emma Marrone, il bikini da urlo lascia senza parole: dopo Sanremo, la cantante incanta in quest’estate e lo fa con la sua bellezza.

Emma Marrone si appresta ad iniziare una nuova fase della sua carriera, più amata che mai; i fan continuano a mostrarle affetto giorno dopo giorno, ammaliati dalla forza della sua musica e stregati dalla sua bellezza.

Questi mesi estivi sembrano essere ricchi di novità per la cantante, che tra un momento di relax e l’altro par abbia confezionato nuove canzoni; mentre si attendono notizie a riguardo, lei si mostra più bella che mai con un bikini da urlo che lascia senza parole, eccola.

Emma Marrone, il bikini da urlo lascia senza parole: la cantante è bellissima fra relax e lavoro

L’energia della cantante sembra non esaurirsi nemmeno in vacanza, tanto che mentre si gode comunque dei momenti di meritato relax Emma continua a lavorare su nuovi brani.

Con in mente ancora la brillante performance di Sanremo, i fan sono in attesa di sentire le sue nuove canzoni, ma nel frattempo si “accontentano” di ammirare il suo fascino e la sua bellezza.

In un post sul suo profilo Instagram infatti, la Marrone ha postato alcune foto di una location sul lago di Garda nella quale si è recata per produrre musica e rilassarsi; nella didascalia de post la cantante promette presto novità, ma tra le varie foto contenute possiamo anche ammirarla con un bikini da urlo.

Immersa nell’acqua della piscina, tra una pausa lavorativa e l’altra, Emma si è fatta immortalare con i capelli legati, gli occhiali da sole e un bikini nero che esalta il suo prosperoso décollété; semplice e abbronzata, la cantante appare davanti a tutti i fan come una bomba di eleganza e sensualità.

“In questo posto stupendo circondata da persone meravigliose sono nate delle nuove canzoni. Tanti pezzetti di luce. Grata per tutto ❤️ Tempo al tempo” si legge nella didascalia; sicuramente i fan continueranno a seguirla in attesa di novità, riempendola come al solito di tantissimi complimenti.