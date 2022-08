Belen Rodriguez: sai quanto guadagna? Una cifra da far perdere la testa

Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico a casa. Ma sapete quanto guadagna? Da non credere, vediamo insieme la cifra shock.

In questo periodo, Belen Rodriguez è tornata al centro dell’attenzione per via del ricongiungimento con Stefano De Martino. I fan non vedevano l’ora che i due si ritornassero insieme. Ora però, la modella argentina è costretta a fare i conti con un altro gossip, ovvero le voci circa il suo stipendio stellato.

Sono passati pochi mesi da quando Belen Rodriguez ha rivelato quali fossero i suoi guadagni. Durante l’intervista la showgirl ha infatti ammesso di avere delle entrate soprattutto grazie ai social e alle ultime esperienze televisive.

Nessuno però si aspettava, che la modella Argentina avesse uno stipendio da capogiro anche per le sue due società, ovvero la Icona Production, di cui detiene il 50% delle azioni e la The Family Factory, di cui possiede l’80%.

Certo, Belen è una delle donne più amate e volute nel mondo dello spettacolo, quindi non c’è da stupirsi se i suoi incassi siano da capogiro.

La Rodriguez, oltre a bazzicare nei vari programmi di Mediaset è anche molto seguita sui social, infatti propri grazie a Instagram si porta a casa un bel guadagno. Non è un segreto che molti sponsor siano disposti a pagare cifre stellari per una sponsorizzazione.

Ma andiamo a scoprire quanto guadagna la modella.

Belen Rodriguez: ecco quanto guadagna

Belen Rodriguez è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua bellezza. Oggi è una delle donne più desiderate d’Italia, quindi non c’è da stupirsi se i suoi incassi sono stellari.

L’argentina, infatti, è in possesso anche di una grossa percentuale proveniente dagli incassi delle sue due società. Pensate che nel 2019 avrebbe chiuso con ricavi di oltre 1,1 milioni di euro.

Ma non solo, Belen porta a casa un ottimo guadagno anche grazie ai social. Stando a quanto dicono alcune indiscrezioni, grazie ad alcune sue apparse come testimonial è riuscita a incassare oltre 19 milioni.

Insomma, non è un segreto che la Rodriguez porti a casa degli ottimi incassi. Voi cosa ne pensate?