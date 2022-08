Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra soap opera preferita del momento!

Anche oggi, 2 agosto, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata di Terra Amara, ovvero la soap opera che arriva dalla Turchia e che sta riscuotendo un successo incredibile, grazie proprio alla sua storia coinvolgente.

Come abbiamo visto si parla di un’amore che non riesce ad essere portato avanti, perchè i due innamorati stanno scappando dopo aver commesso un omicidio per legittima difesa, ma questo nessuno lo sa.

Terra Amara anticipazioni: Yilmaz è in fin di vita!

Iniziamo dicendo che Demir ha incaricato più di un sicario per uccidere Yilmaz, ma al momento nessuno è riuscito nell’impresa, dopo anche il tentativo compiuto in paese , l’uomo ha deciso che era ora di dire basta ed ha preso direttamente lui la pistola.

Colpendo il meccanico in pieno, ma l’Akkaya è caduto nel canale, e per questo motivo ha iniziato a sospettare che non fosse morto veramente, e proprio con questo dubbio ha iniziato nella ricerca del cadavere, ma non facendolo di persona, ovviamente.

Solamente quando lo vedrà morto sotto i suoi occhi potrà stare tranquillo che tutto è finito, fino a quel momento non si potrà dare pace, ma Gaffur, che è stato incaricato della ricerca, da parte di Demir, non può accontentare il suo signore perchè l’Akkaya è realmente ancora vivo, ma dove si troverà e quali saranno le sue condizioni di salute, dato che è stato colpito dalla pistola?

Tutti lo credono morto, ma non è assolutamente così, è riuscito a sopravvivere anche all’attentato del suo peggior nemico, l’uomo si trova nelle mani di Nazire, con l’aiuto di Gulten e del dottor Sabahttin.

Demir, continua la sua folle ricerca, non solo nel suo paese ma anche in quelli vicini, ci riuscirà a trovarlo? E cosa succederà quando capirà che è vivo? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale5 nel nuovo orario, mi raccomando!