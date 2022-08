Vediamo insieme che cosa possiamo vedere nel nuovissimo appuntamento con la soap opera spagnola che ha rapito il cuore del pubblico.

Anche oggi, 2 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che è iniziata con l’estate e che sta facendo impazzire tutti in Italia, come accaduto in Spagna.

Parla della storia e della fatica di sei sorelle, che hanno perso il padre, e devono cercare di mandare avanti la ditta di famiglia con mille sotterfugi perchè agli inizi del 1900 non era pensabile che le donne lavorassero.

Sei Sorelle anticipazioni: Celia e la decisione shock

Iniziamo dicendo che Donna Dolore ha provato qualsiasi cosa per far tornare la pace tra i suoi figli ma non sembra che sia possibile, il motivo scatenante è l’amicizia che c’è tra Blanca e Cristobal.

Ha anche invitato Victoria, ovvero l’amante di Rodolfo che ha flertato tutta la sera con Cristobal per cercare di conquistarlo, ma non c’è stato niente da fare, la cena è stata una sconfitta totale ed i fratelli continuano nella loro guerra, Blanca, adesso vuole capire cosa sta accadendo.

Passiamo a Celia, che sta vivendo dei momenti complicati, dopo che Joaquin ha cercato di farle violenza, ma fortunatamente è intervenuto Don Ricardo, ma non è una storia che si dimentica così facilmente.

Quello che è accaduto e le voci che stanno iniziando a circolare in paese su di lei, fanno in modo che prenda una decisione incredibile, la ragazza vuole entrare in convento, le sembra l’unico modo per evitare che sulla sua famiglia ci siano vari scandali, proprio in questo momento.

Nello stesso momento, la sorella Francisca decide di prendere coraggio e di cercare di realizzare i suoi sogni, vuole infatti continuare a cantare all’Ambugù, in questo modo aiuta la famiglia con i problemi di denaro ma coltiva anche la sua passione per il canto lirico.

Fortunatamente ha dalla sua parte Don Luis, che farà qualsiasi cosa per lei, ma come se non bastasse, per quanto riguarda Elisa, cercherà delle spiegazioni direttamente dal Montaner.

L’uomo le ha spezzato il cuore mostrandosi mentre baciava la bella Chelito, il motivo è cercare di far allontanare la più piccola della Silva e farle capire che tra di loro non potrà mai nascere un sentimento.

Elisa lo rimprovera, come se questo fosse stato un tradimento, ma Salvador adesso è libero di cercare il cuore di Diana e chiederle finalmente di uscire insieme. Cosa succederà adesso?

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.