Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questa nuovissima puntata della soap opera che sta facendo innamorare il pubblico a casa.

Anche oggi, 1 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Terra Amara, il programma che arriva dalla Turchia e che piace a grandi e piccini per via della sua storia particolare.

Ovvero un’amore molto contrastato perchè tra di loro c’è stato un matrimonio inatteso che ha cambiato tutte le carte in tavola e l’amore della bella protagonista è in carcere, ma cerchiamo di capire meglio cosa succede oggi.

Terra Amara anticipazioni: Fekeli cosa ha in mente? Incredibile

Iniziamo dicendo che Demir ha scoperto il segreto, ovvero che Yilmaz è vivo e sta bene, e per questo motivo deve fare le cose molto in fretta, sapendo che il rivale in amore della sua amata sarebbe tornato libero grazie alla legge sul’amnisita che è stata approvata da pochissimo.

Lo Yaman è pazzamente innamorato della ragazza e per questo deve fermare l’Akkaya in ogni modo, anche il più particolare e singolare che gli possa venire in mente, per lui conta solamente l’amore per la sua sposa.

Ecco che il giovane mette in piedi un piano per rovinare il meccanico, Demir ha deciso di inviare un sicario alla prigione di Istambul, pagandolo in modo importante, e con un solo scopo, uccidere Yilmaz.

Ma l’uomo non aveva fatto i conti con Fekeli, ovvero l’anziano saggio che è in cella con l’uomo e che si sente come suo padre, che ha capito subito che un malvivente lo ha preso di mira.

Fekeli è veramente in attesa di occuparsi per un regolamento di conti, l’ex galeotto si dirige correndo sotto l’ala protettrice di Yilmaz, l’anziano è determinato a prendere di petto Salih per gridare vendetta.

Ma che cosa succederà veramente? Non possiamo fare altro che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5, con il nuovo orario di messa in onda fino al 20 di agosto, poi dovrebbe cambiare tutto nuovamente.