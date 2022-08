Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella nuova puntata della soap opera che arriva dalla Spagna e che ha catturato tutti.

Anche oggi, 1 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, ovvero il programma che ha rapito il cuore di tutto il pubblica a casa per la sua storia molto particolare.

Ovvero quella che narra di sei sorelle che agli inizi del 1900 stanno cercando di nascondere la morte del loro padre per poter portare avanti l’azienda di famiglia con mille sotterfugi di ogni genere.

Sei Sorelle: German viene incastrata da chi non immagini

Iniziamo dicendo che Donna Dolores sta cercando di fare l’impossibile perchè vuole che i suoi figli facciano pace ed ha organizzato una cena in famiglia, ma alla serata ha anche invitato Victoria che sta corteggiando Cristobal.

Durante la serata, Rodolfo si prende una piccola vendetta nei confronti dell’amante, grazie all’ingenuità di Blanca, ed il tutto è costruito solamente per far allontanare Victoria dal fratello.

Ma la cena sarà un fallimento totale ed i due figli della donna non faranno per niente pace, anzi forse si aprirà un divario ancora maggiore, ma arriviamo a Carolina, che è in dolce attesa.

Anche se non è vero, perchè è tutto orchestrato dalla Rivera e da Donna Dolores per far si che Adela e German non siano vicini, ma la sarta ha paura che la bugia sia più complicata da mandare avanti del previsto.

Per risolvere il problema, Carolina cerca di sedurre l’uomo, ovvero il marito e rimanere veramente in dolce attesa, in questo caso tutto sarebbe molto più facile di adesso, che lei non è incinta.

Arriviamo a Salvador che è molto in ansia per le preoccupazioni che Elisa gli da, anche perchè impediscono di fare sul serio con la bella Diana, per farla allontanare decide di far sembrare Chelito la sua fidanzata.

Il piano potrebbe funzionare veramente ed il Montaner si farà scoprire da Elisa mentre bacia la finta fidanzata, scatenando la rabbia della più piccola delle sorelle Silva, arriviamo a Celia che si trova nuovamente in balia di Joaquin.

L’uomo, infatti, dopo essere stato respinto prima e poi rimproverato duramente da Miguel, cercherà di aggredirla, ma solamente l’arrivo miracoloso di Don Ricardo la salverà, non ci resta che attendere le prossime puntate per capire cosa vedremo dal lunedì al venerdì alle 16.00 su rai1.