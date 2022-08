Jeremias Rodriguez: ecco la foto che non ti aspetti

Avete mai visto una foto di Jeremias Rodriguez prima del successo? Da non credere, pesava quasi 200 kg e aveva i rasta. Vediamo nel dettaglio il cambiamento in questi anni.

Jeremias Rodriguez è riuscito a conquistare il cuore del pubblico grazie alle sue prime esperienze televisive. Il giovane in questi anni ha partecipato a diversi reality, proprio in queste occasione si è messo a nudo, raccontando alcuni particolari molto intimi della sua vita privata.

Jeremias Rodriguez è stato sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati dell’Isola Dei Famosi. Non è la prima volta che il fratello di Belen partecipa al reality, infatti, già nel 2019 aveva preso parte al programma innescando non poche polemiche per via del suo flirt con Soleil Sorge.

In realtà però, il suo debutto in tv è avvenuto nel 2017 con il Grande Fratello Vip, ai tempi partecipò al reality insieme alla sorella Cecilia. Proprio in quell’occasione si mise completamente a nudo svelando alcune questione della sua vita privata di cui nessuno era a conoscenza.

Nel dettaglio rivelò di aver vissuto un momento molto triste nella sua adolescenza a causa delle droghe. In quel periodo, oltre a non uscire mai dalla sua stanza per mesi, arrivò a pesare più di 100 kg.

Jeremias Rodriguez in questi anni ha fatto un’incredibile cambiamento, in molti ricorderanno di quando al Gf Vip rivelò di essere stato obeso. Le sue parole all’epoca sconvolsero tutti ““Io sono stato ciccione ciccione, pesavo 114 chili. Ventisei chili in più, fino ai vent’anni. Poi ho iniziato a uscire di casa, mangiavo per farmi del male. Mangiavo tutto il tempo, senza limiti”