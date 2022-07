Vediamo insieme questo difficile rompicapo che vi proponiamo oggi e che siamo certi vi farà lavorare per un pochino.

Come vi diciamo sempre giocare con i nostri rompicapo o test vi permette di divertirvi e di lasciare il mondo fuori con tutti i suoi vari problemi che possiamo avere, quindi è un’ottimo modo per divertirsi.

E’ anche simpatico giocarci con amici e parenti per sfidarvi e vedere in quanti riescono a trovare la soluzione corretta o quanti si arrendono, ma come sempre noi, a fine articolo, vi diremo se avete indovinato oppure no.

Mele: le vedi? Solo un genio ci riesce, sfidaci

L’immagine, se l’avete riconosciuta arriva direttamente dall’artista The Dudolf e possiamo vedere un numero incredibile di uccelli rossi che si nascondono alcuni nelle casette mentre altri si trovano sopra.

Come sempre, tutta l’immagine è studiata appositamente per mandare in confusione la nostra mente, ma che cosa dobbiamo trovare e soprattutto in quanto tempo? Dobbiamo trovare delle mele ed il tempo a nostra disposizione è di solamente 30 secondi.

Quindi fate partire i timer, ci siete riusciti? In caso contrario vi diciamo, come sempre, di provare senza un limite e vedere se riuscite a trovare la soluzione in questo modo, nell’illustrazione che vi abbiamo mostrato.

Le mele, poi, usando il plurale non è solamente una ma ben 3 e sono disposte per tutto il disegno che vi abbiamo pubblicato del noto vignettista, a breve, come sempre vi daremo la soluzione con una fotografia.

Siete riusciti ad individuarle oppure ancora niente da fare? E’ vero che servono delle ottimi abilità di concentrazione, ma non demordiamo, e scopriamo la soluzione assieme, siete pronti?

Come avete visto non era assolutamente semplice trovare le dispettose mele che si nascondono molto bene insieme ai nostri amici uccellini e se non ci siete riusciti continuate ad esercitarvi con noi per essere sempre più veloci nel notare anche i minimi dettagli.

Questo ci può essere molto utile nella nostra vita di tutti i giorni per non farci mai trovare impreparati da quello che può succedere e che può capitarci, quindi continuate a seguirci per esercitarvi con noi e staccare la spina per qualche momento!