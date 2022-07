Elisabetta Canalis, come fa a stare tutto dentro al body? La conduttrice è più sensuale che mai scatto dopo scatto, eccola.

Elisabetta Canalis continua le sue vacanze italiane, senza perdere però l’occasione di sfoggiare tutta la sua bellezza; da vent’anni ormai, l’ex-velina è una delle più amate e, più passa il tempo, più il suo fascino sembra aumentare.

Tra mare e relax, foto in bikini e scatti come testimonial per dei marchi di moda, Eli in quest’estate sta davvero incantando tutti; guardando la nuova foto poi, tutti si chiedono come faccia il body a contenere...eccola.

Elisabetta Canalis, come fa a stare tutto dentro al body? Corpo da sogno per una bellezza sublime

La Canalis è ancora una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, tanto che i suoi lineamenti mediterranei e il suo corpo scolpito (che cura con molta dedizione) fanno invidia anche a modelle, showgirl e influencer ventenni.

Questa volta, Eli si è fatta immortalare in macchina, pienamente “sulla strada” ad Alghero, nella sua Sardegna; sfruttando altri giorni di vacanza, la Canalis ha deciso di godersi le strade e i paesaggi di questa meravigliosa terra.

Seduta al posto di guida, la conduttrice indossa un cappello da cowgirl, abbinato a dei pantaloncini di jeans corti e soprattutto ad un body incrociato intorno al collo; veramente strettissimo e scollato, il body non contiene il florido e prosperoso décollété della Canalis, che viene comunque messo in risalto dal capo d’abbigliamento per una visione da togliere il fiato

“On the road” scrive lei nella didascalia del post, come sempre sommerso da mi piace e commenti, da ogni parte del mondo “Portami con te, io pago la benzina…” propone scherzando un fan, mentre un altro esplicitamente afferma: “È tipo quella cosa più vicina alla perfezione che esista”.

In stile texano, la Canalis ancora una volta fa impazzire i suoi follower; la sua bellezza è davvero infinita, e lei è sempre la regina dopo circa vent’anni di carriera.