Diletta Leotta: la sua casa è un sogno nel cuore di Milano

Avete mai visto la casa della bellissima Diletta Leotta? Da non credere, scopriamo insieme com’è fatto il suo appartamento nel centro di Milano.

Diletta Leotta è sicuramente una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Conduttrice, modella e radiofonica, la sua carriera è ricca di traguardi, ma avete visto dove vive? Scopriamo nel dettaglio il suo meraviglioso attico a cinque stelle.

Diletta Leotta in questi anni è riuscita a scalare la vetta del successo, inizialmente ha iniziato a lavorare in Sky come conduttrice. Poi è stata scelta per presentare su DAZN, e infine è anche una bravissima speaker e radiofonica su R101.

Insomma, sicuramente anche i suoi guadagni saranno stellari, d’altronde l’attico in centro a Milano non si paga con la bellezza. Ma avete visto il suo splendido appartamento? L’intera casa ha come colore predominante il bianco. Uno stile classico ed elegante, proprio adatto alla padrona di casa.

Inoltre ha a disposizione anche un bellissimo terrazzo. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli sul bellissimo appartamento.

Diletta Leotta: ecco la sua bellissima casa

Diletta Leotta vive un delizioso appartamento in centro a Milano, osservando con attenzione le sue foto su Instagram è possibile notare qualche dettaglio sulla casa. Infatti sappiamo che nel salotto è posizionata una grossa libreria bianca che occupa un’intera parete.

Poi i pavimenti sono fatti di parquet in legno lucido chiaro, ottimo per dare luce alla casa. Invece il divano ha una classica forma ad ‘L’ color tortora chiaro. Mentre la cucina è sempre in stile classico ed elegante.

Tutti i mobili all’interno dell’appartamento sono chiari, tranne i lampadari che sono grigio chiaro e gli elettrodomestici in acciaio.

Per quanto riguarda la camera da letto, Diletta Leotta ha scelto sempre colori chiari per rendere il tutto più luminoso e armonioso. Il soffitto è stato realizzato con legno a vista, per dare un piccolo tocco di rustico.

Inoltre, a dare un senso di eleganza è sicuramente la scalinata in vetro, questa da quel tocco di design che mancava alla casa. Voi cosa ne pensate, vi piace?