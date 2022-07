Una Vita anticipazioni, Genoveva scopre l’aggressione e non solo: ecco cosa succede nella puntata di oggi, sabato 30 luglio.

Continuano le trame della telenovela spagnola di Canale 5, anche oggi in onda con una nuova puntata; dopo averla vista parlare con Genoveva, Felipe crede nuovamente alla versione di Dori, mentre Ramon prova a fare qualcosa (senza successo) per l’inconsolabile Lolita, sempre più arrabbiata per i suoi comportamenti.

David e Valeria, dopo tanta reticenza, si sono ormai invece abbandonati alla passione, mentre Genoveva (sempre all’erta nel coltivare i suoi interessi e difendersi da Aurelio e da Marcelo) scopre dell’aggressione e non la prende per nulla bene; ecco le anticipazioni per la puntata di oggi, sabato 30 luglio.

David è riuscito per miracolo a sopravvivere al sicario mandato da Aurelio; l’uomo lo ha quasi ferito a morte e, per fortuna, è riuscito a scappare e a farsi curare da un amico.

L’evento lo ha però unito di più a Valeria, che ormai ha abbandonato ogni riserva; i due hanno intenzione di amarsi ancor di più dopo il grande spavento. Chi non gradito l’aggressione è anche Genoveva; stando alle anticipazioni, dopo aver scoperto quanto fatto dal marito la Salmeron andrà su tutte le furie, accusando Aurelio di averle rovinato i piani.

Genoveva aveva infatti Valeria in pugno ed era vicinissima a far tornare Rodrigo Lluch; ora, invece, l’Exposito e la Cardenas stanno pensando di lasciare il quartiere come coppia.

Intanto, sempre secondo le anticipazioni per la nuova puntata, Ramon tornerà a parlare con Fidel e gli comunicherà la sua disponibilità in un eventuale piano contro gli anarchici; la tristezza di Lolita ha fatto aumentare ancor di più il suo astio.

Brutta sorpresa invece per Inma, che come Fabiana riceve delle minacce quando si rifiuta di vendere il ristorante all’uomo di fiducia di Aurelio; a quel punto, Pascual interviene per difendere la madre e l’attività di famiglia.