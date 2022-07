Vediamo meglio insieme, se la nostra voglia incredibile di mangiare dolci non dipende solamente da noi ma anche da nostro segno.

Come vi diciamo sempre leggere l’oroscopo è divertente e ci permette di staccare la spina dal mondo che ci circonda, quindi perchè non dovremmo farlo? Ma noi, come sapete, non ci piace dirvi il solito oroscopo, ma vogliamo farvi scoprire qualcosa di nuovo.

Oggi, infatti, parliamo di quei segni che hanno sempre voglia di mangiare dolci ma questo non dipende solamente dal loro gusto soggettivo, ma anche dal loro segno zodiacale, capiamo meglio.

I dolci ti fanno impazzire? Dipende tutto dal tuo segno

Iniziamo con il primo segno super goloso, ovvero quello dell’Ariete, che mangerebbe tonnellate di dolci di ogni genere e con ogni gusto possibile, molto spesso prova le ricette che vede sul web ed è anche molto bravo, o brava, ai fornelli.

Non è strano che il suo lavoro abbia a che fare, in qualche modo con la cucina, per lui i dolci sono una coccola in più che si concede quando serve, e che lo rimettono in pace con il mondo intero.

Il prossimo segno è quello del Cancro, che ha una attrazione particolare per i dolci, li mangerebbe a qualsiasi ora del giorno o della notte, e molto spesso non riesce proprio a dire di no quando li vede.

Per lui sono una passione e molto spesso guarda programmi di cucina che hanno come punto cardine proprio i dolci e gli piace provare a riprodurli, anche se non sempre il risultato è quello sperato!

Arriviamo al Capricorno, che farebbe carte false per mangiare qualche dolce in più, ma dato che spesso è attento alla linea, trova il modo per non esagerare o almeno per scegliere quelli più dietetici.

Ma al dolce proprio non ci rinuncia, nemmeno se fosse l’ultima cosa al mondo che può fare, per lui è un momento di gioia e di spensieratezza che lo riportano indietro nel tempo, quindi perchè dovrebbe evitarlo?