Diverso da chi? Se lo trovi sei un mito: arriva il nuovo rompicapo pronto a divertirti e a metterti in difficoltà, cerca di vincere.

Il caldo avanza e l’estate è sempre più bollente, ma mentre c’è chi parte e chi ritorna dalle ferie non passa mai la voglia di mettere alla prova le proprie abilità con divertenti sfide intellettive.

Il nuovo rompicapo emerso online, questa volta, sollecita l’occhio del lettore e lo sfida a trovare quello diverso nell’immagine in solamente venti secondi; riesci a dare la risposta corretta?

Diverso da chi? Se lo trovi sei un mito: cerca il funghetto unico

Questo nuovo rompicapo visivo a questa volta protagonisti dei funghi, colorati per l’occasione con dei pattern cromatici allegri e sicuramente irrealistici. Tra i tanti funghetti presenti, però, ce n’è uno che ha uno stile e un colore unico, e dunque non ha nessun “clone” nell’immagine; riesci a capire qual è?

Mettiti alla prova e cerca di dare la risposta corretta entro il tempo limite; se ci riesci, sei davvero un mito. A questo punto, mano al cronometro e…via al tempo e alla sfida!

Scaduti i venti secondi, se sei già stato in grado di trovare l’elemento unico nell’immagine, dobbiamo farti davvero tanti complimenti; la sfida è piuttosto ardua e quasi nessun riesce a vincerla.

Se non hai raggiunto la soluzione, dunque, non preoccuparti e soprattutto non scoraggiarti; prova a prenderti più tempo a disposizione guarda attentamente le fantasie e i colori, guidando il tuo occhio verso l’unicità dell’immagine.

Per aiutarti e uscire da una comprensibile situazione di stallo, proviamo a ridurre il tuo campo d’azione; il fungo diverso si trova nella parte bassa dell’immagine. Trovata la risposta? A questo punto, è arrivato il momento di mostrartela.

Ecco quindi la soluzione: il fungo diverso si trova nella terza riga partendo dal basso, leggermente spostato sulla sinistra. Ha il cappello celeste con tre puntini arancioni, l’unico con questa fantasia!

Quando sei riuscito a trovare la soluzione? Hai dovuto aspettare l’immagine conclusiva? Continua a seguirci e mettiti alla prova con altre sfide.