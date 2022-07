Barbara D’Urso, fisico troppo perfetto? Guarda la foto: la conduttrice incanta tutti quanti, ma alcuni fan hanno qualcosa da dire…

Barbara D’Urso tornerà, come al solito, di nuovo in onda su Canale 5 a partire da settembre; in attesa di altri progetti, la conduttrice sarà di nuovo alla guida di Pomeriggio Cinque, per poi dedicarsi anche ad alcuni impegni teatrali.

In quest’estate però, come spesso succede, ‘Carmelita’ finisce sotto i riflettori per la sua bellezza e per il suo corpo da far invidia, specie considerata la sua età; ma è davvero lei? Alcuni fan hanno dei dubbi.

Barbara D’Urso, fisico troppo perfetto? Guarda la foto: i vari commenti

Come tanti altri vip, la D’Urso pubblica spesso foto di suoi momenti di relax, tra sole e mare; questa volta, la conduttrice ha deciso di pubblicare un video che la riprende in bikini, in piscina, mentre si gode il sole rinfrescandosi sopra ad un materassino gonfiabile.

Le immagini, scattate da un drone, riprendono dall’alto la conduttrice mettendo in evidenza non soltanto un’abbronzatura invidiabile, ma anche un fisico scolpito da far invidia alle ventenni.

D’altronde, già da tempo pur superando i sessant’anni la D’Urso è rimasta un’icona di bellezza e sensualità, non senza però alimentare alcune polemiche; ad esempio, sotto il post pubblicato, alcuni fan affermano che la conduttrice è troppo alta, “abbronzata” e tonica per essere lei, tanto che alcuni ipotizzano (come sottolinea anche il sito Gossip e TV) sia stata immortalata addirittura Belen.

“Per me è di Belen il fondoschiena” scrive un fan, un parere che sembra essere condiviso da molti leggendo i commenti, anche se la D’Urso ha più volte sfoggiato il suo corpo allenato in altre foto. Tantissimi sono comunque invece i complimenti per la conduttrice, che elogiano la sua forma fisica e la bellezza, specie guardando all’età.

“Ajvoglia a dirne… Ma verità e che se lo può permettere eccome. Brava Carmela. 🔝” scrive una fan, mentre un altro sulla stessa scia si schiera totalmente con la conduttrice, elogiandola e criticando gli “haters”. “Che schianto😍 aspetto solo i commenti dei criticoni e delle invidiose” si legge nel suo commento.

Mentre qualcuno pare non essere propriamente convinto che nelle foto sia realmente lei, in tanti mettono in evidenza il corpo scolpito e il lato B da urlo della D’Urso; dopo tanti anni, lei è sempre protagonista.