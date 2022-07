Alfonso Signorini al Gf Vip: la cifra che guadagnerebbe è da perdere la testa

Il noto direttore di Chi si prepara per la settima edizione del Gf Vip: ecco quanto guadagna Alfonso Signorini!

Il mese di luglio è praticamente giunto al termine, manca quindi davvero pochissimo al debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il format dello storico reality targato Mediaset che vede protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico a casa. Da prima condotto dalla talentuosa e simpaticissima Ilary Blasi, attualmente il programma è passato nelle mani del direttore di Chi – Alfonso Signorini.

Il giornalista si prepara quindi alla sua quarta edizione ed ha tutte le intenzioni di scegliere un cast capace di intrattenere i telespettatori quanto quelli precedenti. Nonostante infatti le stagioni da lui condotte siano state particolarmente criticate, non possiamo non sottolineare il fatto che abbiano anche conquistato record incredibili di ascolti.

I pupilli di Signorini sono sempre stati tra i più odiati dal pubblico, ma al contempo i predestinati a diventare decisamente iconici! Katia Ricciarelli ha dato scandalo con le sue affermazioni decisamente fuori luogo, così come Soleil Sorge – la principale protagonista delle dinamiche avvenute nella scorsa edizione.

Insomma, Alfonso Signorini ha dimostrato di essere davvero bravo nell’arte della trash tv e pertanto è stato confermato anche per la settima edizione della trasmissione. Inoltre, sembra che la produzione lo ami particolarmente, Mediaset infatti ha previsto un cachet stellare per l’iconico conduttore.

Alfonso Signorini: quanto guadagna per il Gf Vip?

Il debutto del Gf Vip 7 è previsto per la seconda settimana di settembre, salvo imprevisti dell’ultimo minuto. Negli ultimi giorni, le varie riviste hanno già rivelato i nomi di alcuni dei concorrenti confermati, ma anche le identità di coloro che hanno rifiutato. Il cast non è ancora completo, pertanto il conduttore ha deciso di passare l’estate alla ricerca di volti eccentrici e particolari da inserire nel suo Gf Vip.

Nelle passate edizioni, i cachet per i concorrenti sono stati modulati sulla base della carriera e sulla spinta decisiva della redazione per inserirli nel cast: sono state Katia Ricciarelli e Raffaella Fico le più pagate del Gf Vip 6, con ben 15.000 euro a settimana – fino al giorno dell’eliminazione. E per quanto riguarda Alfonso Signorini?

Essendo il volto cardine del programma, i vertici Mediaset hanno deciso di assegnarli un cachet che si aggirerebbe tra i 40 e i 50 mila euro a puntata! Calcolando che spesso il Gf Vip prosegue per mesi, immaginate la cifra esorbitante intascata da Alfonso Signorini ogni anno.