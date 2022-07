Wanda Nara: le foto senza filtri lasciano tutti scioccati

Wanda Nara ha deciso di pubblicare alcuni scatti sui social senza filtri, lanciando un messaggio molto importante. Avete visto la foto?

Wanda Nara ha deciso di postare alcune sue foto senza filtri sui social, mostrandosi così come è. La moglie di Mauro Icardi è una donna molto bella e sensuale che non si è nascosta dietro a filtri mostrando tutto di sé, sia i pregi che i difetti.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip insieme alla sorella ed ai suoi figli si trova in vacanza ad Ibiza, e tra uno scatto e l’altro ha voluto anche lanciare un messaggio che si è rivelato molto importante, ricordando a tutti quanti che ci si deve accettare per quello che si, anche con tutti i difetti che si hanno.

Nella stories su Instagram, infatti, Wanda Nara si può leggere un suo lungo commento, accompagnato da una foto in costume, come riporta il sito di FanPage.it.

“Ragazze se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa. Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male”.

Wanda Nara e il suo messaggio Body Positivity

Inizia così il lungo post della Nara continua a scrivere anche che si non si preferisce postare le proprie foto quando si sta male, come è capitato a lei stessa, quando si è ammalata da Covid.

E continua a dire anche che “Tutti noi (quelli che ne hanno la possibilità) mettiamo la foto mentre mangiamo sushi, o su un terrazzo con una bella vista… Io di solito mangio polenta, riso o tagliatelle al burro. Ma non sono molto instagrammabili”.

Ma non finisce qui: infatti, come tutti i bambini anche i suoi ogni tanto fanno i capricci e piangono e non posta le loro foto quando sono in quello stato, prediligendo di certo quando sono felici ed allegri.

Alla fine, conclude questo messaggio affermando che “(…) vi assicuro che amo ogni centimetro del mio corpo. E sì! Ho la cellulite come tanti di noi, anche l’acne” e rivela “E in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta. Comunque… sono reale. E scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete”.

Insomma, Wanda Nara sembra che voglia ribadire un concetto molto importante, ma che spesso viene sottovaluto, ovvero che la vita vera non è quella che fanno vedere sui social!