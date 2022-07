Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per oggi nella nostra soap opera ambientata agli inizi del 1900 a Madrid.

Anche oggi, 29 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che è iniziato in piena estate ma che ha catturato l’attenzione di tantissimo pubblico a casa.

Quindi cerchiamo di non dilungarci troppo e scoprire che cosa ci attende per la puntata di oggi e quale problema dovranno affrontare le sorelle Silva con la loro fabbrica di tessuti e non solo.

Sei Sorelle anticipazioni: Donna Dolores ci prova

Iniziamo dicendo che un ricatto incredibile fa tremare la fabbrica per la paura di finire nelle mani di Don Ricardo, infatti un’operaia dice che vuole rivelare allo zio che le cinque sorelle stanno lavorando, di nascosto.

Le giovani, quindi, devono per forza scendere a patti, e per questo motivo Chelito deve diventare la donna perfetta per Salvador, ecco perchè Diana cercherà di aiutare la giovane con le buone maniere, come giustamente si comporta una signora.

Ma la missione sembra più difficile del previsto, ma ci riusciranno alla fine a far credere che lei è la fidanzata del Montaner? Per quanto riguarda Donna Dolores, invece, inizia a non tollerare più le liti tra i figli.

Infatti, da quando Blanca non frequenta più Cristobal, decide di fare una cena dove invita anche la bella Victoria, la giovane, infatti ha iniziato a fare la corte al fratello del suo amante solamente per farlo ingelosire.

Adela nel mentre ha trovato un corteggiatore? Stiamo parlando di un vecchissimo amico del marito morto, Mauro, che continua a riempirla di attenzioni, e alla fine, la bella Silva sarà costretta a dire la verità sul marito.

Confessa, infatti, che non è mai stata felice con lui e per questo il bel Mauro si sentirà molto propenso ha corteggiarla, ma forse non è tutto oro quello che luccica? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.