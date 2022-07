Sabrina Salerno, la maglietta tradisce i dettagli bollenti: la cantante regina di sensualità alza notevolmente la temperatura.

L’estate 2022 si fa sempre più bollente, e non soltanto per i picchi di caldo di questi giorni; arrivati quasi ad agosto, siamo nel pieno delle vacanze e le vip più celebri continuano a mostrarsi belle come non mai.

Una delle regine di bellezza è senza dubbio Sabrina Salerno, che ormai da decenni è una vera e propria icona di sensualità; la cantante ligure è sempre più famosa anche come modella e influencer e non manca mai di mostrare un corpo da favola. Avete vista la nuova foto? La maglietta tradisce i dettagli bollenti, eccola.

Sabrina Salerno, la maglietta tradisce i dettagli bollenti: si alza la temperatura

Ogni volta che la Salerno si mostra, i fan rimangono senza parole; la cantante è un concentrato quasi unico di sensualità e bellezza e, in attesa di nuovi progetti, si gode dei momenti di relax non dimenticando di condividerli anche coi suoi fan.

Nel nuovo post sul suo profilo Instagram, vediamo Sabrina ancora una volta fotografata in barca, questa volta però nei dintorni della costa di Bonifacio, città più a Sud della Corsica e dunque della Francia stessa.

Bella come non mai, coi capelli sciolti e seduta con le gambe quasi incrociate, la cantante indossa una gonna di jeans e un body bianco che sembra essere davvero troppo stretto e scollato per il suo prosperoso décollété.

I dettagli emergono prorompenti in primo piano, facendo alzare decisamente la temperatura e aumentando gli svenimenti dei fan; quanto a sensualità, la Salerno pare non avere davvero rivali.

“One direction” scrive lei nella didascalia, mentre il post viene riempito di like e di commenti dai fan di tutto il mondo; “Le tue foto fanno sempre sognare….. fantastica Sabrina” scrive un fan, mentre qualcuno chiede quasi chiedendo pietà per tanta bellezza: “Ma perché ci fai questo?🔥”.

L’estate è ancora lunga e, tra sole e mare o vari servizi fotografici, la cantante avrà di certo ancora modo di alzare la temperatura: veramente sublime.