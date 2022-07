Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per questa nuova puntata dell’amatissima soap opera spagnola che stiamo amando.

Anche oggi, 28 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Terra Amara, ovvero la soap opera che è iniziata da poco ma che ha riscosso un successo incredibile, come è accaduto anche in Spagna.

Come abbiamo visto il tutto è ambientato, all’incirca negli anni sessanta e parla della storia d’amore, molto travagliata, che vivono due ragazzi e che sono lontani per colpa di altre persone, ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo cosa succederà.

Terra amara anticipazioni: loro due moriranno

Iniziamo con il dire che Demir ha da pochissimo scoperto che è stata approvata una legge sull’amnistia e che presto, quindi, Yilmaz potrebbe tornare libero ed uscire dal carcere, ecco perchè non ha assolutamente tempo da perdere e decide di partire per Istambul.

L’uomo è assolutamente deciso a parlare con il direttore per risolvere questo problema in tempo molto rapido, il figlio di Hunkar non farà mai in modo che il suo ex autista gli rovini il matrimonio con la donna che lui ama, ma che anche l’altro uomo ama.

Demir, ha perfettamente capito che appena l’Akkaya verrà scarcerato cercherà di lasciare Istambul ed arrivare a Cukurova, ovvero nella tenuta di famiglia per potersi riprendere la bella Zuleyha.

Ma per evitare che questo brutto pensiero si avveri, lo Yaman decide di pagare, nuovamente, qualcuno per far si che Yilmaz venga eliminato e possa tornare libero di fare questo, ma anche la sarta sembra essere in pericolo.

Il motivo? Saniye odia la donna con tutta se stessa e decide di mettere in piedi un piano per eliminare lei ed il piccolo che aspetta, ma non è l’unica persona che ha questo desiderio con la giovane.

Anche Sermin, purtroppo la pensa in questo modo, perchè se nasce il primo figlio di Demir, la figlia Betul perde tutta l’eredità di famiglia, ecco che le due donne malefiche, decidono di mettere in camera da letto un velenoso serpente per ucciderla.

Ma cosa succederà veramente? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.