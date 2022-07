Anche oggi possiamo vedere una nuova puntata della soap opera ambientata ad anizi del 1900 a Madrid, dove ci sono sei sorelle.

Oggi, 28 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Sei Sorelle, ovvero la soap opera che ha incantato il mondo, anche se è iniziata in estate, sta facendo il pieno di ascolti.

Come sappiamo narra la storia di sei sorelle molto forti, che cercano di portare avanti l’azienda tessile di famiglia, nonostante la morte del padre ed il fatto che all’epoca le donne non potevano fare molto.

Sei Sorelle anticipazioni: Adela e il nuovo corteggiatore

Iniziamo con il dire che Francisca ha cercato di spronare Celia a denunciare Joaquin, ma la giovane ha deciso di non fare nulla e cercare di dimenticare quanto è successo, ma Miguel, ovvero il cugino, non è assolutamente dello stesso parere.

E’ molto deluso per come si è comportato e decide di affrontare direttamente il giovane, mettendosi però così nei guai, ed in questo momento, la bella Celia decide di dargli una mano.

Testimonia, infatti in suo favore, anche se Zia Adolfina le ha detto di non mettersi in mezzo per evitare che nasca uno scandalo, potrebbero rischiare di perdere la loro credibilità con questo gesto.

Nel mentre, Adela, è venuta a conoscenza che Carolina è in dolce attesa e per questo motivo ha deciso di allontanarsi da German, anche se nutriva un forte sentimento per lui, ma una visita inaspettata cambierà tutto.

E’ arrivato, direttamente da Madrid, Mauro, un amico del marito morto e sembra assolutamente ben chiaro che l’uomo sia molto interessato a lei, per German iniziano i guai perchè il comportamento di Adela lo farà arrabbiare.

Per quanto riguarda Elisa, sembra che diventi ogni giorno più capricciosa, se possibile, e non vede l’ora di fare il suo debutto in società ma ha mille pretese varie, e cerca di far ingelosire Salvador, sempre utilizzando il povero Carlitos.

Elisa bacerà il suo amico, non capendo che Sofia, ovvero la fidanzata di Carlos li sta guardando ed ecco che combina un bel casino!Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.