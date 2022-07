Melita Toniolo, il costume è un sogno per pochi: anche la “diavolita” infiamma il web col suo corpo scolpito, un incanto.

Sono molte le vip che, in quest’estate rovente, stanno decisamente alzando la temperatura; da Carolina Stramare a Sabrina Salerno, passando per Chiara Ferragni e Elisabetta Canalis.

Nuove e vecchie generazioni di showgirl, conduttrici, modelle e influencer nelle quali non poteva di certo mancare Melita Toniolo; in costume, la “diavolita” è davvero un sogno per pochi e lascia tutti quanti senza parole.

Melita Toniolo, il costume è un sogno per pochi: la showgirl si mostra così, corpo da urlo

Ex-gieffina classe ’86, Melita Toniolo è ormai da diversi anni una delle showgirl più seguite, tanto da essersi affermata come vera e propria influencer sui social; sin dal soggiorno nella casa di Cinecittà, la Toniolo ha incantato tutti quanti con la sua bellezza e la sua sensualità.

Arrivata a 36 anni, la modella di Treviso pare aver raggiunto l’apice della sua bellezza, tanto da sfoggiare un fascino capace di incantare tutti quanti; nel nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram infiamma il web mostrando il suo corpo scolpito.

Come si vede infatti, nella foto la Toniolo è immortalata di spalle con addosso un costume a fantasia, capace di mettere in risalto non soltanto il prosperoso décollété (nascosto nello scatto), ma soprattutto il marmoreo lato B che svetta in primo piano.

“Per rassodare i glutei è bene che tu faccia un po’ di ginnatica.😂dai,questa è bella..” scrive la Toniolo nella didascalia, con un gioco di parole ironico che strappa un sorriso ai fan.

A prescindere dalla battuta però, la showgirl si mostra come un sogno per pochi, tanto da lasciare tutti i follower senza parole; subito pioggia di like al post, mentre si sprecano i commenti pieni di complimenti.

“Con tutta sincerità ti dico che non penso tu abbia bisogno di fare ginnastica” scrive un fan, complimentandosi con la Toniolo, mentre un’altra arriva addirittura a ipotizzare che, la showgirl, sia stata disegnata da “Michelangelo”.