Cinema in lutto: è morto il grande attore

Lutto nel mondo del cinema, il padre di Maurizio, Antonio Casagrande è venuto a mancare. Vediamo nel dettaglio le commoventi parole del figlio.

In queste ore il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di un grande attore, stiamo parlando di Antonio Casagrande. Famosissimo attore e doppiatore italiano, a dare la tragica notizia è stato suo figlio Maurizio tramite un lungo post su Facebook. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Oggi è una giornata piuttosto triste per il cinema, infatti all’età di 91 anni, se n’è andato Antonio Casagrande. Il debutto è avvenuto quando aveva appena 6 anni, all’epoca interpretava un bambino nell’opera lirica di Giuseppe Puccini, Madama Butterly. Di strada da quel momento ne ha fatta tanta, dopo essersi diplomato in canto al conservatorio, negli anni ’60 ha debuttato come cantante lirico.

Successivamente è entrato nella compagnia di Eduardo De Filippo, poi negli anni 90 ha fatto il suo debutto nel cinema nel lungometraggio di Vincenzo Salemme intitolato Amore a prima vista.

A dare la notizia della sua morte è stato suo figlio, Maurizio Casagrande, scrivendo delle commoventi parole sul suo profilo Facebook. Vediamole insieme.

Nelle scorse ore, il figlio di Antonio Casagrande, Maurizio ha dato ai fin il triste annuncio della morte del padre. L’attore è venuto a mancare a 91 anni, per il momento non sono ancora note le cause del decesso.

Intanto, Antonio ha voluto salutare così suo padre “E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti…”