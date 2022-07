Carolina Marconi è in vacanza: le parole che tutti volevano sentire

Carolina Marconi sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con il fidanzato. Dopo aver sconfitto il cancro al seno, è pronta ripartire.

Carolina Marconi si gode qualche giorno di relax insieme al fidanzato, Alessandro Tulli, che nei mesi scorsi, durante la chemioterapia non l’ha mai lasciata sola.

Ora si trovano in vacanza a Formentera e il settimanale “Chi” è riuscito a fotografare insieme all’uomo della sua vita, che non l’ha lasciata mai da sola durante la chemioterapia.

Sono stati mesi difficili per la showgirl ed adesso Carolina Marconi può sognare in grande. Uno dei suoi desideri maggiori è quello di avere un figlio.

E per farlo è diventata la portavoce della battaglia di chi come lei stanno affrontando lo stesso problema. Tramite i social l’ex concorrente del Grande Fratello ha acceso i riflettori su un tema molto importante, ovvero sulle difficoltà che chi è ex paziente oncologico deve affrontare per diventare genitore.

Carolina Marconi: la fine della chemio e la voglia di diventare mamma

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini l’ha intervistata. In questa occasione, Carolina Marconi ha fatto sapere di essere tornata in vacanza nel luogo in cui la showgirl e il suo fidanzato si sono innamorati “Questa per noi è l’isola dell’amore, è il luogo dove è iniziata la nostra storia. Mancavamo da un po’”.

Alessandro Tulli è stato un punto di riferimento per la Marconi alla quale ha dato tutto il suo supporto: dal momento della diagnosi fino alla fine della chemio.

Ma ora che l’ex gieffina ha vinto anche questa battaglia si sente pronta a costruire una famiglia con lui. Il suo più grande desiderio, come abbiamo già detto, è quello di diventare mamma “É sempre e senza dubbio il sogno più grande. A questo punto ho finito con le terapie, con le chemio, sto facendo soltanto la cura ormonale e quella dura cinque anni”.

Poco tempo fa, Carolina Marconi aveva affermato che “(…) Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”.

E la showgirl sta facendo di tutto per realizzare questo suo grande sogno…