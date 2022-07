Barbara D’Urso, succede quello che non pensavi: ecco il cambiamento che potrebbe arrivare per la celebre conduttrice.

Barbara D’Urso si sta godendo le vacanze riposandosi in vista della nuova stagione televisiva, che la vedrà ancora protagonista nonostante i recenti cambiamenti; dopo i tanti programmi, alla D’Urso è rimasto “solo” Pomeriggio Cinque, mentre l’esperienza con La Pupa e il Secchione Show pare non sia andata benissimo.

Stando ad ultime voci però, sembrerebbe che “Carmelita” possa ritornare al lavoro prima del previsto rispetto a quanto si aspettasse lei e il pubblico; cosa succede? Ecco le anticipazioni.

Barbara D’Urso, succede quello che non pensavi: arriva il cambiamento?

Stando a quanto riportato da davidemaggio.it (e ripreso anche da La Nostra TV) nei corridoi di Mediaset si starebbe pensando ad una soluzione che lascerebbe sicuramente tutti sorpresi.

A quanto pare infatti, Mediaset starebbe meditando sulla possibilità di anticipare il ritorno in onda di Pomeriggio Cinque, addirittura facendo ripartire il programma della D’Urso a settembre.

Da palinsesto, il programma sarebbe dovuto ripartire i primi di settembre, ma un inizio anticipato ad agosto pare non essere più una possibilità remota. “A Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c’è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come possibile data di inizio…” riporta la fonte a riguardo.

Nel caso questo rumors venisse confermato, Pomeriggio Cinque partirebbe con circa due settimane di anticipo rispetto alla tabella di marcia indicata; in caso, non sarebbe un problema per la D’Urso, che ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera di gestire benissimo i suoi impegni lavorativi.

Ma per quale motivo Mediaset avrebbe preso in considerazione questo cambio al palinsesto? Sempre come riportato dalla fonte, pare che le improvvise elezioni indette per il 25 settembre abbiano cambiato i piani, con la campagna elettorale che incombe.

Il cambio di palinsesto è dovuto alle elezioni che incombono, fissate per il 25 settembre, e che sta creando qualche problemino: chi ci lavora è già in ferie o impegnato con Morning News…” si legge.