Una Vita shock, Valeria collabora con lei: la Cardenas sembra non avere più soluzioni, ecco le anticipazioni per la puntata di oggi.

Continuano le trame di Una Vita, in onda anche oggi al consueto orario su Canale 5; Genoveva ha ricevuto l’inaspettato aiuto di Marcelo, che gli ha consegnato delle lettere di Rodrigo Lluch.

La donna sembra aver capito il possibile doppiogioco del maggiordomo, ma nel frattempo pare che il suo aiuto sia stato molto utile per capire dove si nasconde Rodrigo Lluch. E Valeria cosa farà? Ecco le anticipazioni shock per la puntata di oggi.

Genoveva sembra essere tornata in vantaggio su Aurelio; non soltanto sta sfruttando il suo maggiordomo, ma ha capito che Marcelo la sta avvelenando e non beve le sue tisane.

A questo punto, cercherà ancora di portare acqua al suo mulino e rafforzare la sua posizione andando da Valeria; leggendo le lettere che gli ha consegnato Marcelo ha intuito che Rodrigo potrebbe nascondersi in università in Germania.

Stando alle anticipazioni, la Salmeron confiderà a Valeria quanto scoperto su suo marito e la donna, rimasta sola dopo aver scoperto la verità su Aurelio prima e David poi, decide di collaborare con Genoveva, capendo che è l’unica persona rimasta che può riportarla da suo marito.

La Cardenas dunque rivelerà tutto ciò che sa sul marito a Genoveva, che raccolte le informazioni affiderà il compito di investigare a Cuevas, che più volte l’ha già aiutata in passata. La Salmeron riuscirà a rintracciare il chimico? Vista la sua fama, crediamo proprio di sì.

Nel frattempo, Marcelo ha scoperto quanto fatto da Genoveva e lo comunica ad Aurelio, mostrando da che parte si è realmente schierato; il Quesada invece si vendica di David e manda un sicario ad Acaçias per ucciderlo, ma per sua fortuna l’Exposito viene salvato a sorpresa da Jacinto, che sventa l’assassinio.