Vediamo insieme che cosa accadrà nel nuovo e super atteso appuntamento con la soap opera che si svolge nei primi del 1900.

Anche oggi, 27 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata con Sei Sorelle, il programma che è iniziato in estate e che sta avendo un successo shock, anche lei, come altre soap opera arriva direttamente dalla Spagna.

E proprio nella bellissima Madrid è ambientata ma in un’altra epoca, dove le donne avevano pochissimi diritti e le sorelle Silva cercano di portare avanti l’azienda tessile di famiglia tra mille peripezie.

Sei sorelle anticipazioni: ricatto shock per le Silva

Iniziamo dicendo che Salvador ha finalmente scoperto chi è il nuovo informatore segreto di Don Ricardo che è stato assunto per scoprire tutto quello che fanno le sorelle Silva, stiamo parlando di un operaio.

La donna, incredibilmente, ha deciso poi di minacciare le sorelle di dire tutta la verità, ovvero che le cinque lavorano da tempo in fabbrica, Adela, Diana, Blanca, Celia e Francisca adesso sono obbligate a fare un’accordo con lei.

Il bel Salvador, come abbiamo visto è molto attratto da Diana, ma la giovane non si è lasciata incastrare dalle sue lusinghe e non vuole dargli una nuova opportunità, ma l’uomo decide di fare sul serio.

Tutti i tentativi, se prima erano celati, adesso sono palesi, vuole che Diana si innamori di lui, ma lei è una donna molto forte e non sarà così facile questa impresa, per quanto riguarda Francisca, si esibirà all’Ambigù.

Anche perchè hanno assunto il nuovo pianista che però inizia a far preoccupare Antonia ed Enrique, il motivo? Sembra essere troppo particolare e forse i proprietaria del locale lo vogliono già mandare via.

Arriviamo ad Adela che è senza parole perchè ha scoperto che Carolina è in dolce attesa e questo ha messo la parole fine tra la relazione che sta per nascere tra la Silva e German, la bella figlia di Don Fernando resta senza parole, ma viene stupita da una visita particolare.

A Madrid si presenta Mauro, ovvero un amico di vecchia data del defunto marito di Adela, e la donna sarà felice ma allo stesso tempo senza parole ed il Riva sarà infastidito da questo arrivo.

Cosa succederà? Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Rai1 per capirlo insieme.