Le Donatella, Giulia Provvedi aveva caldo e le ha liberate, guarda le foto

Le Donatella, lei aveva caldo e le ha liberate: guarda, una delle gemelle lascia tutti senza parole col suo fascino e la sua sensualità.

Anche in quest’estate 2022 tra le vip protagoniste troviamo loro, Le Donatella, al secolo Silvia e Giulia Provvedi; le due gemelle, oltre ad essere talentuose come cantanti e intente a sensibilizzare circa alcune tematiche sociali, non smettono mai di incantare con la loro bellezza.

Nel corso del tempo, hanno spesso dimostrato di non farsi problemi a mostrarsi in intimo o senza veli, come in questo caso; una delle due gemelle ha deciso di liberarle mostrandole a tutti, ecco la foto.

Le Donatella, aveva caldo e le ha liberate: Giulia Provvedi incanta, sensualità oltre ogni limite

Così come sono talentuose entrambe, entrambe le gemelle Provvedi sono un concentrato di fascino, eleganza e sensualità; a prendersi la scena sul profilo in comune del duo però, questa volta, è totalmente Giulia, intenta a godersi un rilassante bagno in piscina.

Come vediamo dalla nuova foto pubblicata su Instagram, Giulia (con tanto di foca gonfiabile) è immersa nell’acqua, ma senza il pezzo sopra del costume; il suo florido e generoso décollété è dunque lasciato libero di rinfrescarsi completamente e anche di prendere il sole.

“Avevano caldo , le ho liberate e non smettono di ringraziarmi. 🍐 ☀️” si legge nella didascalia del post, con Giulia che decide di allegare una didascalia ironica quanto calzante per le sue foto in topless.

Il post ha lasciato tutti i fan senza parole, tanto che non si contano i like e i commenti presenti; “Liberale 😂😂😂lo meritano 😂” scrive Antonella Elia, complimentandosi anche col décollété di Giulia, mentre arrivano complimenti e attestati di stima da ogni dove, sia da fan di sesso maschile che da quelle di sesso femminile.

“Sei davvero una ragazza fantastica meravigliosa Giuly 😍❤️❤️❤️@ledonatellaofficial ma quanto ti posso adorare a te mia dolcissima Giuly 😘😘” scrive una fan page, a dimostrare tutto l’amore dei fan verso Giulia e anche verso sua sorella Silvia.