J Lo fa innamorare ancora tutti quanti, come ormai succede da praticamente quasi trent’anni. Mentre si gode la storia d’amore con Ben Affleck, finalmente diventato suo marito, la Lopez è più lanciata che mai anche nel lavoro, e non soltanto per la sua carriera da cantante.

Di recente, ha infatti lanciato una sua linea di cosmetici, cercando di trasmettere agli altri tutta la sua passione per la cura del corpo; non poteva esserci testimonial migliore di lei, il corpo è da urlo e la bellezza divina.

J Lo il costume è da infarto, guarda anche tu! La pop star lancia una linea di cosmetici per il corpo, il suo è da sogno

Più volte, nel corso di varie interviste, la cantante ha rivelato la cura quotidiana che ha del suo corpo, non soltanto per quanto riguarda l’alimentazione e l’attività fisica; è questo il suo segreto di bellezza, che a 53 anni da poco compiuti la rende più splendente che mai.

Per questo, parallelamente alle sue tante attività come modella, attrice e cantante, J Lo ha deciso di cimentarsi anche come imprenditrice nel mondo del beauty, lanciando la sua linea di cosmetici.

Con diversi post sul suo profilo Instagram, la cantante ha confessato tutta la passione e la dedizione dietro la realizzazione di questi prodotti, posando anche come modella.

In uno scatto la vediamo indossare una sorda di body sgambato e aperto sul fianco, mentre in un precedente video indossa un costume nero da urlo e si mostra anche in parte senza veli mentre si spalma una crema sul corpo.

In entrambi i post, la Lopez sfoggia quell’eleganza e quella sensualità che, sin dagli esordi, l’hanno sempre contraddistinta; ravvivato dalla crema e non solo, il corpo marmoreo splende e le gambe toniche si prendono la scena, lasciando tutti quanti i follower della cantante davvero senza parole. Dopo tanti anni, è di nuovo J Lo – mania, col pubblico che la ama alla follia.