Ilary Blasi: la foto è da sogno, pochissime come lei

La nota conduttrice condivide con i suoi followers un’immagine decisamente sensuale: la foto di Ilary Blasi è da sogno!

Nonostante le continue attenzioni dei tabloid, sembra che Ilary Blasi e Francesco Totti abbiano deciso di proseguire con la linea dell’indifferenza. Ci capita spesso, di fronte a separazioni pubbliche di tale portata, di assistere conseguentemente ad accuse reciproche e battaglie legali infinite. Questo non è il caso dell’ex coppia formata dalla conduttrice de’ L’isola dei Famosi e l’ex Capitano – entrambi infatti si stanno impegnando per la tutela della privacy famigliare e soprattutto per la salvaguardia dei loro tre figli.

Poche ore dopo l’annuncio pubblicato dall’ANSA, Ilary è volata in Tanzania dalla sorella insieme ai figli, in modo da fuggire all’ondata di gossip proveniente dalle varie riviste. Si è quindi goduta qualche giorno di spensieratezza, offrendo ai piccoli Totti un’esperienza di vita particolare, in modo da distrarli da quanto accaduto.

Dal profilo Instagram della Blasi non sono mai apparse frecciatine all’ex marito (come invece spesso accade in questi casi); anzi, la conduttrice ha condiviso moltissimi momenti di spensieratezza, mostrandosi sempre felice, serena e pubblicando qualche scatto sensuale. A questo proposito, vediamo insieme l’immagine che ha fatto impazzire la maggior parte degli utenti web.

Ilary Blasi: lato B scultoreo, il web impazzisce!

La nota conduttrice e showgirl è sempre stata una donna bellissima, la stessa che – quasi venti anni fa – riuscì a conquistare il cuore dell’uomo più idolatrato del momento, Francesco Totti. Il suo 6 Unica rimarrà per sempre nel cuore di moltissimi fan della coppia e dei singoli personaggi; ad oggi, nonostante sia passato qualche anno, possiamo affermare con certezza che Ilary non sia cambiata di una virgola.

In occasione della sua vacanza in Tanzania e successivamente a seguito di un weekend passato con amici e famiglia, Ilary Blasi ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in costume. Inutile dirlo: corpo perfetto, addominali e glutei scolpiti ed una bellezza disarmante, da far invidia a moltissime ragazze molto più giovani. Ecco lo scatto che ha infuocato il popolo di Instagram!

Insomma, in questi casi possiamo dedurre che le critiche nascono per lo più da una radice di invidia, ben radicata in molti utenti che si aggirano sulle varie piattaforme. Anche in questo caso il web si è diviso, tra chi ne ha esaltato le doti e chi l’ha ritenuta volgare. La realtà però è una: Ilary Blasi è sempre in perfetta forma.