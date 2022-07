Nonostante i 45 anni, Barbara Chiappini è ancora al top e a dimostrarlo è una sua foto in bikini da urlo. Ecco come si è mostrata

La bellezza è un dono meraviglioso e c’è chi riesce a conservarlo perfettamente durante gli anni, senza mostrare segni di cedimento. È il caso di Barbara Chiappini, splendida showgirl che dimostra di essere ancora una volta una delle donne più belle nel mondo dello spettacolo.

Nonostante i 45 anni, infatti, Barbara Chiappini è ancora al top della forma e a dimostrarlo è una foto in bikini da urlo che la splendida showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. I fan sono rimasti letteralmente scioccati dalla sua bellezza, dimostrando come la Chiappini sia tra le più apprezzate in assoluto. Ecco lo scatto.

Barbara Chiappini splendida in una foto in bikini da urlo

Barbara Chiappini ha conquistato il cuore dei telespettatori italiani, diventando presto una delle showgirl più amate e apprezzate in assoluto. Già nel 1993, la Chiappini raggiunge il successo nel mondo della televisione italiana grazia alla sua vittoria che le ha permesso di conquistare il titolo di “Miss Mondo fotogenia”, messo in palio nel concorso internazionale di bellezza Miss Mondo svoltosi in Sudafrica.

Grazie a questa meravigliosa conquista, la Chiappini diventa valletta di Buona Domenica, esperienza che inaugura la sua lunga e meravigliosa carriera televisiva. La showgirl, infatti, sarà protagonista anche a Domenica In, mentre parteciperà all’edizione del 2003 del reality show “L’isola dei famosi”.

Grazie alla sua bellezza, infatti, Barbara Chiappini è diventata presto una delle showgirl più apprezzate in assoluto all’interno del panorama dello spettacolo italiano. Dopo anni di successi, oggi la Chiappini ha scelto di dedicarsi alla sua vita privata e alla sua famiglia, gestendo un’azienda di coltivazione di frutti di bosco.

Tuttavia, la Chiappini è ancora attiva nel mondo dello spettacolo: “Se mi fanno offerte poco impegnative, non dico di no – ha dichiarato la splendida showgirl durante un’intervista – Ad esempio, mi hanno chiamata per fare da testimonial per un’azienda che produce biancheria per la casa e a metà agosto condurrò degli eventi in giro per l’Italia”. La Chiappini ha infatti deciso di accettare solo lavori che le permetteranno di conciliare l’impegno con la sua vita da mamma.

Tuttavia, Barbara si dimostra ancora una delle più belle donne d’Italia, soprattutto dopo l’ultima foto in bikini da urlo pubblicata sui suoi profili social. La Chiappini possiede, infatti, una bellezza naturale travolgente, capace di stupire e impressionare i suoi fan.

In tantissimi, infatti, sono rimasto scioccati dalla bellezza della Chiappini “Finalmente un fisico naturale – commenta un fan – se ne vedono così pochi ultimamente, sei più bella di tutte le altre super ritoccate e rifatte”.