Una Vita, Marcelo le promette fedeltà estrema: le anticipazioni per la nuova puntata in onda oggi, martedì 26 luglio.

Continuano le trame della telenovela spagnola di Canale 5, che come sempre vedono grande protagonista Genoveva ma non solo; dopo il salto temporale, è entrato in scena anche Marcelo e, insieme ad Aurelio, pare destinato ad essere protagonista.

Il maggiordomo, legato da tantissimi anni alla famiglia Quesada e praticamente da sempre ad Aurelio, ha stretto un particolare legame con la cuoca Luzdivina, ma è un suo gesto che ora sorprende; ecco le anticipazioni per la puntata di oggi 26, luglio, Marcelo le giura fedeltà.

La tensione è ormai da diverso tempo alle stelle fra Aurelio e Genoveva, con la Salmeron che ha messo al corrente il marito delle foto di cui è in possesso e che lo incastrano dell’omicidio di Anabel; dal canto suo, il Quesada vuole liberarsi della moglie, sempre più ingombrante per lui e pericolosa.

Per questo, dopo la particolare situazione con Valeria e David, Aurelio si è allontanato dal quartiere per apparenti situazioni di lavoro, lasciando indicazioni precise; su sua diretta richiesta infatti, Marcelo dovrà avvelenare Genoveva.

Il maggiordomo ha subito avuto l’occasione per somministrare il veleno, ma a quanto pare nella nuova puntata si ribalterà tutto; stando alle anticipazioni, il maggiordomo giurerà fedeltà alla sua signora andando sicuramente contro a quanto fatto fino ad ora.

Sarà davvero questa la verità? Oppure Marcelo sta abilmente fingendo davanti a Genoveva? Intanto, la donna rivede le lettere rubate ad Aurelio di Rodrigo Lluch e, leggendole attentamente, scopre un dettaglio che può essere molto utile per scovare il nascondiglio del chimico; la Salmeron riuscirà a farlo uscire allo scoperto.

Quanto agli altri personaggi, Lolita si arrabbia con Ramon e vuole che sia presente quando Moncho andrà via, ma non è per nulla certo che il Palacios esaudirà il suo desiderio.

Felipe invece prosegue la terapia con Dori e sta sempre meglio, anche se all’insaputa dell’infermiera ascolta una sua telefonata piuttosto sospetta, che potrebbe essere collegata al segreto che la donna nasconde.