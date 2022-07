Vediamo insieme che cosa succederà oggi nella soap opera ambientata in una Madrid di inizio 1900 dove tutto era completamente diverso.

Anche oggi, 26 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la soap opera che è iniziata da poco ma sta facendo impazzire il pubblico da casa perchè molto interessante ed intrigante.

Come abbiamo visto le storie delle sorelle Silva si intrecciano una con l’altra e con la fabbrica che devono portare avanti con mille sotterfugi dopo la prematura morte del loro padre.

Sei Sorelle anticipazioni: Zia Adolfina si allea con lui

Iniziamo dicendo che Celia ha raccontato tutto a Francisca di quanto accaduto con Joaquin e la bella e brava cantante ha cercato di spingere la sorella a denunciare il giovane ma Celia non vuole far nascere uno scandalo che coinvolga la famiglia.

Anche perchè ha paura, che dopo essere uscita con il ragazza, ovvero il cugino di Miguel, possa essere additata come una ragazza poco seria, ma a prendere le sue difese ci penserà proprio Miguel.

Quando il ragazza viene a sapere del comportamento del giovane lo affronta senza problemi e gli dice subito che non deve mai più fare una cosa del genere, cercando quindi, di metterlo in riga.

Per quanto riguarda l’arrivo di Zia Adolfina, come abbiamo visto ha creato grandi problemi in casa Silva, ma Diana e Salvador hanno un piano in mente e sono riusciti a convincerla che Don Ferdinando è vivo ed è veramente in viaggio per lavoro.

Ma la zia, ha fatto bene capire, che non andrà via dalle nipoti così facilmente, perchè ha in mente un obiettivo ben chiaro, vuole che tutte si riavvicinano a Don Ricardo, ma questa cosa non piacerà alle ragazze.

L’unica che pensa al suo debutto in società è Elisa ma forse dovrà iniziare a cambiare idea, manderà tutto a rotoli? Arriviamo a Francisca che sta lottando per mantenere il segreto che custodisce per la sua audizione.

Ma tutto, come spesso accade, sembra che sia contro di lei, l’esibizione della Bella Margherita, infatti, viene fermata all’improvviso perchè il pianista dell’Amibgù muore, purtroppo.

Adesso che accompagnerà la giovane? Dove troveranno un suo sostituto in tempi così brevi? Nel mentre Salvador scopre chi è la talpa che ha assunto Don Ricardo per sapere cosa succede nella fabbrica.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Rai1.