Arisa shock, la foto è davvero bollente! La cantante è tornata sotto i riflettori e continua ad incantare tutti con la sua sensualità.

Arisa sta aprendo una nuova fase della sua carriera da cantante e, ormai già da tempo, ha deciso di farlo mostrando a tutti i suoi fan anche la grande bellezza di cui è dotata.

Finita al centro delle cronache di gossip per il suo rapporto col ballerino Vito Coppola, Arisa promuove il body positive e lotta per diffondere messaggi sociali, oltre che per promuovere i suoi nuovi progetti artistici, mostrandosi bella come non mai; la foto è davvero bollente, eccola.

Arisa shock, la foto è davvero bollente: solo le mani coprono

Mentre secondo alcuni rumor potrebbe di nuovo tornare come maestra di canto ad Amici nella prossima edizione, Arisa è intenta a promuovere il suo nuovo singolo, Tu mí perdícíon, ispirato proprio dalla situazione sentimentale vissuta di recente.

Se per il lancio della canzone la cantante si era mostrata senza veli coperta da delle mani con dei guanti rosa, questa volta a coprire le sue forme è lei stessa, con un look total black; mentre indossa una parrucca nera che ricorda la criniera di un leone, a coprire il generoso décollété della cantante solamente le sue mani, incrociate sul petto.

Una visione mozzafiato, che ricorda ancora una volta a tutti i fan la bellezza della cantante; tantissimi i like al post, così come i commenti sotto tutti prontissimi a fare i complimenti ad Arisa, per la canzone e non solo.

“Come ogni mattina l’ho già ascoltata 40 volte” scrive una fan page, per una canzone che sembra essere già una hit estiva; non mancano, in aggiunta i complimenti per il fascino unico che la cantante sfoggia.

“Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa” aveva scritto Arisa presentando il suo singolo, ma a quanto pare la sua bellezza rimane immutata; come dicono alcuni suoi fan, “regina”.