Una Vita anticipazioni, Valeria e la decisione shock: la pianista è in una situazione complicata, ecco cosa succede nella nuova puntata.

Continuano le trame della telenovela spagnola di Canale 5; Felipe continua la sua terapia con Dori, mentre Genoveva scopre che Aurelio è in partenza e si sente male, con Marcelo che comincia ad avvelenare la donna.

Intanto, pare che Valeria abbia finalmente scoperto la verità suo marito, ma la decisione è shock; ecco cosa succede ad Acaçias nel nuovo episodio in onda oggi,25 luglio.

Una Vita anticipazioni, Valeria e la decisione shock: cosa succede oggi, lunedì 25 luglio

Valeria, dopo aver subito l’aggressione di Aurelio, è sconvolta, anche se ha trovato conforto fra le braccia di David; i due sono andati a letto, ma le cose non sono per nulla facili.

L’uomo si offre di aiutarla a ritrovare Rodrigo, ma proprio conseguentemente Valeria scopre che David l’ha ingannata sin dall’inizio; era al corrente dei piani di Aurelio e di come il chimico stesse scappando proprio da lui.

Stando alle anticipazioni, Valeria non reagirà per nulla bene a questa scoperta e caccerà l’Exposito da casa; veramente disperata, si rende conto che non può contare su nessuno.

Intanto, nonostante il dialogo con Felipe Ramon delude ancora Moncho e non si presenta alla merenda col bambino; vedendo la delusione del figlio, Lolita parla col suocero e lo prega di presentarsi almeno alla partenza del piccolo. Come deciderà di comportarsi il Palacios?

Problemi anche per Liberto, ma di natura completamente diversa; la sua famiglia è infatti sommersa di debiti, anche per una serie di spiacevoli eventi, e dunque deve trovare una soluzione.

L’unica via d’uscita, visti i prestiti negati, sembra essere vendere l’appartamento di Acaçias, anche se Rosina sembra essere disperata all’idea; un improvviso aiuto potrebbe venire da Pascual, che capendo il problema dell’amico Liberto si rende disponibile a pagare il suo debito. Di certo, questo gesto non passerà inosservato da Rosina e soprattutto Hortensia, che dovrà ricredersi sull’uomo….