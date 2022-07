Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda questa soap opera super seguita.

Anche oggi, 25 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara che è ambientata all’incirca negli anni 60 e vede la storia d’amore, molto complicata, di una coppia giovane che deve affrontare mille peripezie.

Quindi cerchiamo di capire insieme che cosa ci attendere per oggi, dove qualcosa ci lascerà senza parole e siamo certi che sarà un punto di svolta nella trama della soap opera che ha rapito il cuore di moltissimi telespettatori.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha gli spezza il cuore

Iniziamo dicendo che dopo la condanna a morte, il giovane Yilmaz ha deciso di mettere in piedi un piano per fuggire, consapevole che se sarebbe rimasto vivo poteva contare solamente su se stesso.

Così ha deciso, insieme al compagno di cella, Suleyman, di farsi accoltellare per farsi trasferire in ospedale e poi da li prendere la via di fuga, una volta arrivato e fatto quello che aveva pianificato, chiede di andare in bagno e si butta dalla finestra.

Il giovane inizia, poi, a correre senza mai voltarsi indietro e come se non ci fosse un domani, anche se è ovviamente ferito la sua libertà dipende da questa corsa, ma purtroppo non c’è stato molto da fare.

Viene fermato e riconsegnato alla polizia, e nel mentre Zuleyha non può minimamente immaginare cosa sta accadendo all’Akkaya, come lui non sa che lei si è sposata con un’altro uomo la Yilmaz lo sta per sapere.

Per il fuggitivo è arrivato il momento di sapere la verità, perchè parla con Veli, ovvero il fratello cattivo della Altun e suo nuovissimo compagno in carcere che lo aggiorna su quanto accaduto nella tenuta degli Hunkar.

La sua bella amata si è fidanzata e sposata con Demir, in un primo momento il ragazzo non credere a queste parole, poi però capisce che sta dicendo la verità e tra i due si innesca una forte discussione che finisce per coinvolgere anche altri carcerati.

Che cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Canale 5.