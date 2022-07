Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per la nuova puntata della nostra soap opera che ci ha rubato il cuore.

Anche oggi, 25 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, ovvero la soap ambientata ad inizi del 1900 che racconta un mondo completamente lontano dal nostro.

Perchè le donne non potevano avere un ruolo importante nella società, come dirigere un’azienda e questo programma ci fa vedere, come grazie a mille sotterfugi, poteva accadere una cosa simile.

Sei Sorelle anticipazioni: Joaquin viene denunciato da lei

Iniziamo dicendo che Celia ha assolutamente deciso di non frequentare in alcun modo Joaquin ovvero il cugino di Miguel che si è arrabbiato per il rifiuto della Silva, schiaffeggiandola in modo violento.

La ragazza, ovviamente, torna a casa molto turbata e la sorella Francisca si accorgerà subito che qualcosa non va per il verso giusto, chiedendole delle spiegazioni, e la piccola di casa confesserà tutto.

La bella e brava cantante cerca di convincere la sorella minore a denunciare l’accaduto, ma Celia la prega di non dire nulla, per evitare che ci sia uno scandalo e che non escano da un vortice pericoloso.

Per quanto riguarda Elisa, sembra che continui a creare problemi, dopo aver portato a casa Zia Adolfina, la giovane pensa ancora al suo futuro, perchè lei vuole assolutamente debuttare in società.

Per lei tutto il resto non è importante e passa in secondo piano, anche i mille problemi che ci sono in casa ed i relativi segreti da tenere nascosti, ma la situazione sta peggiorando di momento in momento, e neanche Adela, che ha sempre avuto un forte ascendente su di lei riesce a calmarla.

Francisca, poi è molto preoccupata per Celia e decide di mettere da parte la tensione che a per Don Luis, anche se il professore sta andando all’Ambigù per sentire la Bella Margherita, ma la giovane sa perfettamente che deve essere attentissima a non farsi riconoscere.

Gabriel riuscirà ad aiutarla come ha sempre fatto? Per il momento non possiamo saperlo e dobbiamo attendere le prossime puntate che si svolgeranno sempre dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.