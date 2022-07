Una Vita anticipazioni shock: Ramon, non ci siamo!

Una Vita anticipazioni shock, con Ramon non ci siamo proprio: il Palacios delude le aspettative, ecco cosa succede nella puntata di oggi.

Continuano le trame della telenovela spagnola di Canale 5, pronte ad entrare sempre più nel vivo; Aurelio è deciso a vendicarsi di Genoveva e ad avvelenarla, grazie all’aiuto di Marcelo, mentre in tanti commentano il trasferimento definitivo d Dori a casa di Felipe.

Nel quartiere c’è poi sempre il piccolo Moncho, il figlio di Lolita e Antonito che però ancora ha passato poco tempo con suo nonno Ramon; ecco cosa succede nella nuova puntata, stando alle anticipazioni il Palacios delude ancora.

Ramon non riesce a interagire col piccolo Moncho, nonostante provi per lui del sincero affetto; il ricordo di Antonito è troppo grande, così come la sofferenza che fa nascere in lui.

Sia Dori che Fabiana hanno provato a spronare il Palacios a sforzarsi di passare del tempo col bambino, per far sì che almeno abbia un nonno dopo aver perso il padre; Ramon però, per quanto voglia, pare essere bloccato.

Stando alle anticipazioni, Fabiana organizzerà una merenda con Servante e il piccolo Moncho, invitando anche Ramon; alla fine però il Palacios non si presenterà, lasciando molto deluso il bambino, che si appresta a lasciare il quartiere a breve. Ramon riuscirà mai a superare il suo trauma e ad avere un rapporto normale con suo nipote?

Intanto, continuano i problemi per Rosina, Hortensia e Liberto; l’amministratore della tenuta Rubio a Burgos è scappato con il denaro delle rendite, lasciando di nuovo la famiglia in un mare di guai.

Il denaro in casa scarseggia, così Liberto sembra trovare come unica soluzione quella di vendere l’appartamento di Acaçias a Manas, ma non sarà così facile. In casa Dominguez è invece finita la pace, perché Alodia e Ignacio sono tornati a vivere con loro; José sembra esausto, così come la povera domestica Maruxina, sfinita dalle lamente di Alodia.